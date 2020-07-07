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Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
Соседние страны предлагают Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом, республика планирует работать с зарубежными специалистами, сообщила во вторник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
министерство здравоохранения казахстана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, нур-султан, министерство здравоохранения казахстана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), казахстан, в мире

Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом

09:07 07.07.2020 (обновлено: 09:09 07.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБлокпост в Казахстане
Блокпост в Казахстане
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Блокпост в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Соседние страны предлагают Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом, республика планирует работать с зарубежными специалистами, сообщила во вторник вице-министр здравоохранения страны Ажар Гиният.
"Сегодня в борьбе с коронавирусом задействованы более 46 тысяч медицинских работников, задействованы также врачи-интерны, старшекурсники - они все сегодня трудятся на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают в поликлиниках участковым врачам. Обращений к международным организациям официально (со стороны Казахстана - ред.) не было, но на сегодняшний день уже наши коллеги из соседних государств, вчера врачи приехали из РФ, они обращаются и охотно хотят нам помочь. Мы активно принимаем такой жест дружбы и помощи и с нашими коллегами, с зарубежными специалистами будем работать", - сказала Гиният на брифинге.
По ее словам, министерство также планирует привлекать к борьбе с коронавирусом частные клиники, у которых есть больничные койки и реанимационные отделения.
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В понедельник в Нур-Султан прибыла группа специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России в составе 32 человек, включая эпидемиологов, вирусологов и врачей других профильных направлений. Министерство здравоохранения Казахстана сообщало, что российские врачи, прибывшие в Казахстан для оказания помощи местным коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут работать в столице и регионах, медорганизации которых особо нуждаются в кадровом усилении.
В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанМинистерство здравоохранения КазахстанаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КазахстанВ мире
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