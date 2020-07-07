Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом

"Сегодня в борьбе с коронавирусом задействованы более 46 тысяч медицинских работников, задействованы также врачи-интерны, старшекурсники - они все сегодня трудятся на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают в поликлиниках участковым врачам. Обращений к международным организациям официально (со стороны Казахстана - ред.) не было, но на сегодняшний день уже наши коллеги из соседних государств, вчера врачи приехали из РФ, они обращаются и охотно хотят нам помочь. Мы активно принимаем такой жест дружбы и помощи и с нашими коллегами, с зарубежными специалистами будем работать", - сказала Гиният на брифинге.