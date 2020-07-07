Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" из Сеула с россиянами на борту прибыл во Владивосток, следует из данных онлайн-табло Международного аэропорта Владивостока.
Самолет вылетел в 13.12 местного времени и сел во Владивостоке в 15.48 (08.48 мск).
Как сообщает консульский отдел посольства России в Республике Корея, на самолёте 107 россиян, среди которых пассажиры, следовавшие транзитом из Австралии, Вьетнама, Филиппин и Сайпана.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.