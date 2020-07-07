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Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
Самолет авиакомпании "Аврора" из Сеула с россиянами на борту прибыл во Владивосток, следует из данных онлайн-табло Международного аэропорта Владивостока. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:57
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток

08:57 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" из Сеула с россиянами на борту прибыл во Владивосток, следует из данных онлайн-табло Международного аэропорта Владивостока.
Самолет вылетел в 13.12 местного времени и сел во Владивостоке в 15.48 (08.48 мск).
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В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Как сообщает консульский отдел посольства России в Республике Корея, на самолёте 107 россиян, среди которых пассажиры, следовавшие транзитом из Австралии, Вьетнама, Филиппин и Сайпана.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
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