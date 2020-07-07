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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573987714.html
В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
Более 21,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 272... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус

08:44 07.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 21,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 272 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 21,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 272 814 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 202 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
3 июля, 17:53Распространение нового коронавируса
Россия направила Никарагуа тест-системы для диагностики COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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