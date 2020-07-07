В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи

"По состоянию на 7 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10 459", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 37 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6690. В понедельник из больниц были выписаны 106 человек, в воскресенье – 159, в субботу – 174. Сейчас на лечении находятся 3732 пациента с COVID-19, в том числе 25 - в тяжелом состоянии, 11 - в критическом.