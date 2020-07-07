Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573987416.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 316 и достигло 10 459, сообщила во вторник пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://ria.ru/20200704/1573881078.html
https://ria.ru/20200625/1573467670.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_f3c07647a66c198a5a76a9bf815fe508.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_244:0:993:562_1400x0_80_0_0_3ab28818b20c5e96c7756011d27fba8a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_294:0:856:562_1400x0_80_0_0_0ac07ea92942de7830a10dcc3a32f996.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи

08:23 07.07.2020
244
© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 316 и достигло 10 459, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев составляло 10 143, скончались 35 пациентов, 6584 выздоровели.
Пассажирский самолет Boeing 777
4 июля, 08:57
Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из России

"По состоянию на 7 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10 459", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 37 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6690. В понедельник из больниц были выписаны 106 человек, в воскресенье – 159, в субботу – 174. Сейчас на лечении находятся 3732 пациента с COVID-19, в том числе 25 - в тяжелом состоянии, 11 - в критическом.
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
25 июня, 15:07Распространение нового коронавируса
В Волгограде у десяти студентов из Узбекистана выявили коронавирус
Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов
Пожарный
В Югре загорелась подстанция
Матрас
Роскачество проверило матрасы
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Индия
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
АВЦ запустила конкурс лучших смен детских лагерей по добровольчеству
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Сотрудник полиции
В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту
09:37В Узбекистане число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Лента новостейМолния