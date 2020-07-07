В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 450 за сутки, семь человек скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

“На 7 июля 2020 года по республике зарегистрировано 450 новых случаев СOVID-19, 229 из них - в Бишкеке”, - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек, все - мужчины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 78 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1225 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 8141. Умерли 99 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2916 пациентов.