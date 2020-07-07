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В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 450 за сутки, семь человек скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:58
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19

07:58 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 450 за сутки, семь человек скончались, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
“На 7 июля 2020 года по республике зарегистрировано 450 новых случаев СOVID-19, 229 из них - в Бишкеке”, - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек, все - мужчины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
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Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 78 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1225 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 8141. Умерли 99 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2916 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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