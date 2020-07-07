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В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь
Девочка в Еврейской автономной области получила перелом бедра, после того как ее ударила копытом оставленная без присмотра лошадь, сообщает во вторник областная РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:52
еврейская автономная область
хабаровский край
происшествия
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еврейская автономная область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
еврейская автономная область, хабаровский край, происшествия

В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь

07:52 07.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЛошадь
Лошадь
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Лошадь . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости. Девочка в Еврейской автономной области получила перелом бедра, после того как ее ударила копытом оставленная без присмотра лошадь, сообщает во вторник областная прокуратура.
"В селе Бабстово 12-летнюю девочку ударила копытом лошадь. В результате ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома бедра и ушибов, повлекшие вред здоровью. При этом животное, принадлежащее местному жителю, в момент происшествия находилось без привязи на придомовой территории, являющейся общедоступным и открытым участком местности, что не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, администрация поселения в нарушение требований закона не контролировала надлежащим образом соблюдение владельцами правил выпаса животных, и не информировала местных жителей о том, что безнадзорный выпас недопустим. Прокуратура вынесла главе поселения представление об устранении нарушений и потребовала безотлагательно принять меры по обеспечению безопасности и надлежащего контроля за выпасом животных. Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос о привлечении законных представителей девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Сообщается также, что следственный отдел по Ленинскому району СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводит по этому факту доследственную проверку.
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