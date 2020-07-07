В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь

"В селе Бабстово 12-летнюю девочку ударила копытом лошадь. В результате ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома бедра и ушибов, повлекшие вред здоровью. При этом животное, принадлежащее местному жителю, в момент происшествия находилось без привязи на придомовой территории, являющейся общедоступным и открытым участком местности, что не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, администрация поселения в нарушение требований закона не контролировала надлежащим образом соблюдение владельцами правил выпаса животных, и не информировала местных жителей о том, что безнадзорный выпас недопустим. Прокуратура вынесла главе поселения представление об устранении нарушений и потребовала безотлагательно принять меры по обеспечению безопасности и надлежащего контроля за выпасом животных. Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос о привлечении законных представителей девочки к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.