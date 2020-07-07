Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573986509.html
В Казахстане опровергли информацию о том, что у премьера коронавирус
Информация о том, что у премьер-министра Казахстана Аскара Мамина диагностировали коронавирус, не соответствует действительности, сообщила во вторник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
касым-жомарт токаев
карим масимов
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:330:2047:1481_1400x0_80_0_0_de3df6bae36eb5bea61186441ec03b61.jpg
https://ria.ru/20200707/1573986313.html
1
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:330:2047:1481_1400x0_80_0_0_de3df6bae36eb5bea61186441ec03b61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:266:2047:1801_1400x0_80_0_0_d968ba2cb5e85d3944f9c331cecc5139.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/89/1553048957_0:0:2047:2048_1400x0_80_0_0_aab173810d9506e9a742fe9be54dd1f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, аскар мамин, касым-жомарт токаев, карим масимов, казахстан

В Казахстане опровергли информацию о том, что у премьера коронавирус

07:34 07.07.2020
278
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Информация о том, что у премьер-министра Казахстана Аскара Мамина диагностировали коронавирус, не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
Слухи о том, что у Мамина коронавирус, появились в социальных сетях в понедельник. Некоторые интернет-пользователи пришли к такому выводу после сообщения о том, что первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием лично поздравили президент страны Касым-Жомарт Токаев, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и глава фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
07:16Распространение нового коронавируса
В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 выросло до 49,7 тысячи
"Информация о том, что у премьер-министра Казахстана Аскара Мамина диагностирован коронавирус, размещенная в некоторых Telegram-каналах, является фейком и не соответствует действительности. В настоящее время глава правительства работает согласно своему графику и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства с участием главы государства, которое состоится 10 июля", - сообщили в пресс-службе правительства, попросив доверять только официальным источникам информации.
В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
011000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аскар МаминКасым-Жомарт ТокаевКарим МасимовКазахстан
Рекомендуем
Фотоснимок коронавируса
В Республике Алтай умер еще один пациент с коронавирусом
Лесной пожар
В Иркутской области лесные пожары привели к задымлению населенных пунктов
Машины скорой помощи
В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19
Медики везут на носилках пациента
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID
Анализ
В Кузбассе за сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 выросло до 49,7 тысячи
Лошадь
В ЕАО девочка получила перелом ноги после того, как ее лягнула лошадь
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая
Последствия ливней и паводков в Японии
Японские банки приостанавливают работу на юго-западе из-за ливней
Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
Вид на здание Дома правительства РФ
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Анализ на коронавирус
Министр здравоохранения Кузбасса заразился коронавирусом
В нацпарке Шушенский бор
Нацпарк в Красноярском крае подтопило по неизвестным причинам
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
Индия
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Лента новостейМолния