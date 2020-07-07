В Казахстане опровергли информацию о том, что у премьера коронавирус

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.