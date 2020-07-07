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В Кузбассе за сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
белово
беловский район
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белово
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353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белово, беловский район, анжеро-судженск

В Кузбассе за сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19

07:29 07.07.2020 (обновлено: 07:34 07.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнализ
Анализ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 55 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 953 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1169 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 29 новых случаев выявлено в Междуреченске, 15 – в Кемерово, два – в Белово, по одному – в Анжеро-Судженске, Калтане, Беловском районе.
По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 2134 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 953 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БеловоБеловский районАнжеро-Судженск
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