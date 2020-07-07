В Кузбассе за сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19

"Еще у 49 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 55 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 953 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1169 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на вторник, всего в Кузбассе выявлены 2134 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 953 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8119 человек.