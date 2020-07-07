https://ria.ru/20200707/1573986441.html
В Кузбассе за сутки выявили 49 новых случаев заражения COVID-19
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:29
2020-07-07T07:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
белово
беловский район
анжеро-судженск
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белово
беловский район
анжеро-судженск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), белово, беловский район, анжеро-судженск