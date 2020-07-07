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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573986313.html
В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 выросло до 49,7 тысячи
В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
алма-ата
казахстан
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алма-ата
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, воз, алма-ата, казахстан

В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 выросло до 49,7 тысячи

07:16 07.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
"Зарегистрированы 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 460; бессимптомных носителей - 649", - говорится в сообщении МВК в ее Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Алма-Ате (157), Западно-Казахстанской (128) и Атырауской (101) областях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАлма-АтаКазахстан
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