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Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:02
андрей клишас
госдума рф
правительство рф
константин косачев
политика
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https://ria.ru/20200706/1573959003.html
Вообще-то россияне голосовали за запрет чиновникам и их родственникам иметь недвижимость заграницей.
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2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975367_0:198:2940:1852_1400x0_80_0_0_f2a9f91ab9bd115ae15716971b34c074.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, госдума рф, правительство рф, константин косачев, политика

Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

07:02 07.07.2020
3726
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаВид на здание Дома правительства РФ
Вид на здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Вид на здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
"Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"... в соответствии с которым устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определенных должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (пункт "е" статьи 1 Закона). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в тексте отзыва.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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113350201
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Андрей КлишасГосдума РФПравительство РФКонстантин КосачевПолитика
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Вообще-то россияне голосовали за запрет чиновникам и их родственникам иметь недвижимость заграницей.
7 июля, 07:10
Сергей Писсов
4200907
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