Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.