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В Петербурге ликвидировали пожар с автоцистерной
Спасатели ликвидировали пожар с автомобильной цистерной и восьмью машинами, загоревшимися в Невском районе Санкт-Петербурга на территории бизнес-центра... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T05:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге ликвидировали пожар с автоцистерной

05:00 07.07.2020
269
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар с автомобильной цистерной и восьмью машинами, загоревшимися в Невском районе Санкт-Петербурга на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на 400 квадратных метрах ночью во вторник в Санкт-Петербурге.
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"В 04.15 полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось от МЧС 12 единиц техники и 45 человек личного состава.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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