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https://ria.ru/20200707/1573985210.html
Ученый: потепление климата повышает риск высвобождения сибирской язвы
Зафиксированное изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий с деградацией вечной мерзлоты, заявил РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:33
риа наука
республика саха (якутия)
всемирная метеорологическая организация
российская академия наук
северо-восточный федеральный университет
александр федоров
верхоянск
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республика саха (якутия), всемирная метеорологическая организация, российская академия наук, северо-восточный федеральный университет, александр федоров, верхоянск

Ученый: потепление климата повышает риск высвобождения сибирской язвы

04:33 07.07.2020
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© Фото : ГНЦ ПМБ/Леонид Маринин Предупреждение
Предупреждение
© Фото : ГНЦ ПМБ/Леонид Маринин
Предупреждение. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Зафиксированное изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий с деградацией вечной мерзлоты, заявил РИА Новости заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии - BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров.
В якутском городе Верхоянск, известном в мире как северный полюс холода, метеорологи подтвердили аномальную жару – 20 июня температура воздуха повысилась до плюс 38 градусов. Этот температурный рекорд заинтересовал Всемирную метеорологическую организацию, аномалия после проверки может быть включена в так называемую метеорологическую "книгу рекордов" – Архив исключительных погодных и климатических температур. По словам ученого, изменение климата в Якутии в последние десятилетия стало значительно заметнее
"Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы - ред.) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше", - поделился Федоров.
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Кроме того, по мнению ученого, таяние вечной мерзлоты могут вызвать и другие проблемы. "Многие бактерии высвобождаются с деградацией мерзлоты. Профессор Московского университета Анатолий Брушков много лет публикует в российской и якутской прессе о древних бактериях из якутской мерзлоты", - отметил собеседник агентства.
Проблема глобального потепления изучена, но, несмотря на это, эксперт не смог назвать вероятный ущерб для экономики региона.
"Какие проблемы есть и могут быть с инфраструктурой, хорошо изучено американскими профессорами, нашими соотечественниками Николаем Шикломановым и Даниилом Стрелецким, их результаты опубликованы в научных журналах. Потеря несущей способности свай в северных городах является предметом их исследования. Хотя Россия является самой мерзлотной страной в мире и наши проблемы с вечной мерзлотой из-за потепления очевидны, наши экономисты еще не поверили в последствия потепления. Поэтому я не могу привести какие-то цифры по ущербу", - добавил ученый.
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РИА НаукаРеспублика Саха (Якутия)Всемирная метеорологическая организацияРоссийская академия наукСеверо-Восточный федеральный университетАлександр ФедоровВерхоянск
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