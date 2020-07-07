Ученый: потепление климата повышает риск высвобождения сибирской язвы

ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Зафиксированное изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий с деградацией вечной мерзлоты, заявил РИА Новости заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО Александр Федоров. Зафиксированное изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий с деградацией вечной мерзлоты, заявил РИА Новости заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН , ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии - BEST института естественных наук СВФУ

В якутском городе Верхоянск , известном в мире как северный полюс холода, метеорологи подтвердили аномальную жару – 20 июня температура воздуха повысилась до плюс 38 градусов. Этот температурный рекорд заинтересовал Всемирную метеорологическую организацию , аномалия после проверки может быть включена в так называемую метеорологическую "книгу рекордов" – Архив исключительных погодных и климатических температур. По словам ученого, изменение климата в Якутии в последние десятилетия стало значительно заметнее

"Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы - ред.) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше", - поделился Федоров.

Кроме того, по мнению ученого, таяние вечной мерзлоты могут вызвать и другие проблемы. "Многие бактерии высвобождаются с деградацией мерзлоты. Профессор Московского университета Анатолий Брушков много лет публикует в российской и якутской прессе о древних бактериях из якутской мерзлоты", - отметил собеседник агентства.

Проблема глобального потепления изучена, но, несмотря на это, эксперт не смог назвать вероятный ущерб для экономики региона.