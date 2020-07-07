Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573985106.html
Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла"
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла". РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:24
майк помпео
си цзиньпин
джордж оруэлл (эрик блэр)
гонконг
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573742266_0:0:1914:1077_1400x0_80_0_0_994ae815e9913834ad070d5184e6b680.jpg
https://ria.ru/20200707/1573985021.html
1
гонконг
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573742266_0:0:1914:1077_1400x0_80_0_0_994ae815e9913834ad070d5184e6b680.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573742266_0:0:1702:1276_1400x0_80_0_0_9cb9eb9de51d270e2d7ab2a71abcac83.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573742266_151:0:1427:1276_1400x0_80_0_0_f7dc75fe0e6950ada54dc2181332aaae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, си цзиньпин, джордж оруэлл (эрик блэр), гонконг, китай, сша, в мире

Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла"

04:24 07.07.2020
604
© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла".
"Коммунистическая партия Китая продолжает разрушать свободный Гонконг. Едва высохли чернила на репрессивном законе о национальной безопасности, как местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру", - говорится в заявлении Помпео.
По его словам, до сих пор Гонконг процветал, потому что там "допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона".
"Соединенные Штаты осуждают неоднократное невыполнение Пекином своих обязательств по совместной китайско-британской декларации и эти последние посягательства на права и свободы жителей Гонконга", - отмечается в документе.
Британский писатель первой половины XX века Джордж Оруэлл известен своими произведениями, в которых критиковал тоталитаризм. Одним из самых известных стал роман-антиутопия "1984".
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
04:20
США сделают все, чтобы защитить жителей Гонконга, заявил Помпео
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
57011221
Обсудить 1
Майк ПомпеоСи ЦзиньпинДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)ГонконгКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
США сделают все, чтобы защитить жителей Гонконга, заявил Помпео
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Пекине за сутки не выявили новых случаев заражения COVID-19
Американский патрульный катер MKVI
В Киеве пообещали "обуздать" Россию на Азове за счет американских катеров
Полиция США
В Калифорнии разыскивают пытавшихся закрасить антирасистский лозунг
Предупреждение
Ученый: потепление климата повышает риск высвобождения сибирской язвы
Пустая больничная койка
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией
Корвет Совершенный Военно-Морского Флота РФ
Праздник в День ВМФ во Владивостоке отменили, но парад кораблей состоится
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Осенняя встреча Всемирного банка и МВФ будет виртуальной из-за COVID-19
Пхеньян, КНДР
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексика
В Мексике за сутки выявили 4,9 тысяч случаев COVID-19
Сотрудник в офисе Московской биржи
Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии
Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Военный решил испытать на себе вакцину от COVID-19 из-за отказа товарища
Сирийский флаг
Новое оборудование закупили для пожарной части в сирийском Дейр-эз-Зоре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
08:28Роскачество проверило матрасы
Лента новостейМолния