США сделают все, чтобы защитить жителей Гонконга, заявил Помпео

В интервью радиопрограмме Washington Watch он напомнил, что Великобритания , под управлением которой находился Гонконг до 1997 года, согласилась принять до "трех миллионов человек, которые могут захотеть покинуть" эту территорию. Определенные обязательства взяли на себя и другие страны.

"Соединенные Штаты со своей стороны сделают все возможное, чтобы защитить тех людей, которые занимаются деятельностью, направленной на то, чтобы просто требовать простых, основных свобод", - сказал Помпео.

Он вновь обвинил компартию КНР в нарушении обязательств, взятых на себя после возвращения Гонконга под управление Китая

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пролить свет на это и сделать так, чтобы, как сказал президент в своем выступлении, те, кто несет ответственность за решения в отношении Гонконга, были привлечены к ответственности Соединенными Штатами", - отметил госсекретарь.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В нем обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.