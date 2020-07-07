https://ria.ru/20200707/1573984932.html
Россияне вновь начали брать займы на отпуск
Россияне после снятия режима самоизоляции вновь начали проявлять интерес к микрозаймам на отпуск, хотя спрос еще не вернулся на прежний уровень, подсчитали для... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:31
2020-07-07T04:31
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне после снятия режима самоизоляции вновь начали проявлять интерес к микрозаймам на отпуск, хотя спрос еще не вернулся на прежний уровень, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24".
"У заёмщиков МФО после снятия режима самоизоляции начал проявляться интерес к займам на отпуск. В период с 15 по 29 июня доля заявок на получение займов на эту цель составила 2-2,5%. Это как минимум в 2 раза ниже традиционного летнего показателя (4-6% в зависимости от месяца), однако на 1,5-2,5 процентного пункта выше, чем в мае текущего года (не более 0,5%)", - рассказали аналитики.
Общее снижение интереса в компании объяснили тем, что половина заёмщиков в принципе решила отказаться от отпуска в этом году, еще около трети - "не уверены в завтрашнем дне" и не готовы пойти не такие траты. В результате эксперты ожидают, что даже при отсутствии второй волны коронавируса максимальная доля займов на отпуск текущим летом не превысит 3-4%.
По данным компании, в большинстве случаев заемщикам не хватает около 20-30 тысяч рублей на покрытие расходов: полученные деньги они собираются потратить на проезд (20%), проживание (30%), обеспечение ежедневных потребностей (40%) и на другие цели (10%).
Наибольший спрос на займы на отпуск наблюдается в Москве
, Московской области
и Санкт-Петербурге
. При этом около 70% заёмщиков МФО, которые собираются в отпуск, планируют посетить проживающих в других регионах родственников и друзей, а 30% россиян хотят поехать отдохнуть в Краснодарский край
, Крым, Ставропольский край
или на Алтай.