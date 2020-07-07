Ученый: таяние вечной мерзлоты может вынудить жителей Якутии к переезду

ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Изменение климата в Якутии в последние десятилетия стало значительно заметнее, в будущем таяние вечной мерзлоты может привести к переезду многих жителей республики, заявил РИА Новости заместитель директора по науке института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО Александр Федоров. Изменение климата в Якутии в последние десятилетия стало значительно заметнее, в будущем таяние вечной мерзлоты может привести к переезду многих жителей республики, заявил РИА Новости заместитель директора по науке института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН , ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии - BEST института естественных наук СВФУ

В якутском городе Верхоянске , известном в мире как северный полюс холода, метеорологи подтвердили аномальную жару – 20 июня температура воздуха повысилась до плюс 38 градусов. Этот температурный рекорд заинтересовал Всемирную метеорологическую организацию , аномалия после проверки может быть включена в так называемую метеорологическую "книгу рекордов" – Архив исключительных погодных и климатических температур.

По словам Федорова , в последние 10-20 лет потепление климата в Якутии стало сильнее. На севере республики температура воздуха повысилась на 2 градуса от среднего многолетнего значения, в центральной и южной частях – на 1-1,5 градуса. При этом потепление в центральной и южной Якутии началось еще в 1990-х годах. Он заметил, что проблема таяния вечной мерзлоты актуальна для республики.

"В мире Якутия считается одним из регионов, где отмечается наибольшее потепление. Весь мир опасается высвобождения парниковых газов при таянии вечной мерзлоты … Если глобальное потепление будет развиваться такими же темпами, то многим жителям, которые живут на сильнольдистой мерзлоте, придется переезжать. К такому выводу приводят результаты ученых из разных стран мира, которые отмечают серьезные изменения ландшафтов вечной мерзлоты … Ссылаясь на наших ученых-биологов, я скажу, что они отмечают перемещение на север разных видов животных с потеплением климата", - отметил собеседник агентства.

Ученые из СВФУ Альберт Свинобоев и Аиза Неустроева в 2017 году опубликовали статью, в которой 72% респондентов отметили просадки фундаментов домов в заречных районах Центральной Якутии. До 40-50% пахотных земель, используемых до 1990 года в Чурапчинском и Таттинском районах республики, расположенных на сильнольдистых грунтах, в настоящее время полностью деградировали и не могут быть использованы, рассказал Федоров. По его мнению, выходом в данной ситуации может послужить освоение устойчивых территорий.