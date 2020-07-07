Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573984867.html
Ученый: таяние вечной мерзлоты может вынудить жителей Якутии к переезду
Изменение климата в Якутии в последние десятилетия стало значительно заметнее, в будущем таяние вечной мерзлоты может привести к переезду многих жителей... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:06
республика саха (якутия)
сергей федоров
всемирная метеорологическая организация
российская академия наук
северо-восточный федеральный университет
александр федоров
верхоянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287157_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_90c629fd1e33f943bcf937101a061a5f.jpg
https://ria.ru/20200707/1573984337.html
https://ria.ru/20200707/1573984546.html
республика саха (якутия)
верхоянск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287157_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_90c629fd1e33f943bcf937101a061a5f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287157_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_4041220cbf5352530f4bca2d9ebebdd8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287157_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_4ee3b1add01c2a6262a2127e563429ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), сергей федоров, всемирная метеорологическая организация, российская академия наук, северо-восточный федеральный университет, александр федоров, верхоянск

Ученый: таяние вечной мерзлоты может вынудить жителей Якутии к переезду

04:06 07.07.2020
3337
© РИА Новости / В. ЯковлевЯкутия
Якутия
© РИА Новости / В. Яковлев
Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Изменение климата в Якутии в последние десятилетия стало значительно заметнее, в будущем таяние вечной мерзлоты может привести к переезду многих жителей республики, заявил РИА Новости заместитель директора по науке института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии - BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров.
В якутском городе Верхоянске, известном в мире как северный полюс холода, метеорологи подтвердили аномальную жару – 20 июня температура воздуха повысилась до плюс 38 градусов. Этот температурный рекорд заинтересовал Всемирную метеорологическую организацию, аномалия после проверки может быть включена в так называемую метеорологическую "книгу рекордов" – Архив исключительных погодных и климатических температур.
Вечная мерзлота
03:07
Ученый оценил риски для инфраструктуры Севера от таяния вечной мерзлоты
По словам Федорова, в последние 10-20 лет потепление климата в Якутии стало сильнее. На севере республики температура воздуха повысилась на 2 градуса от среднего многолетнего значения, в центральной и южной частях – на 1-1,5 градуса. При этом потепление в центральной и южной Якутии началось еще в 1990-х годах. Он заметил, что проблема таяния вечной мерзлоты актуальна для республики.
"В мире Якутия считается одним из регионов, где отмечается наибольшее потепление. Весь мир опасается высвобождения парниковых газов при таянии вечной мерзлоты … Если глобальное потепление будет развиваться такими же темпами, то многим жителям, которые живут на сильнольдистой мерзлоте, придется переезжать. К такому выводу приводят результаты ученых из разных стран мира, которые отмечают серьезные изменения ландшафтов вечной мерзлоты … Ссылаясь на наших ученых-биологов, я скажу, что они отмечают перемещение на север разных видов животных с потеплением климата", - отметил собеседник агентства.
Вечная мерзлота
03:26РИА Наука
Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты
Ученые из СВФУ Альберт Свинобоев и Аиза Неустроева в 2017 году опубликовали статью, в которой 72% респондентов отметили просадки фундаментов домов в заречных районах Центральной Якутии. До 40-50% пахотных земель, используемых до 1990 года в Чурапчинском и Таттинском районах республики, расположенных на сильнольдистых грунтах, в настоящее время полностью деградировали и не могут быть использованы, рассказал Федоров. По его мнению, выходом в данной ситуации может послужить освоение устойчивых территорий.
"Вся мировая наука о вечной мерзлоте предупреждает, что стало очень опасно жить на вечной мерзлоте. Однако вечная мерзлота разнообразна, рядом с нами есть ландшафты устойчивые, которые могут выдержать потепление. Вот эти ландшафты должны быть освоены. Не только жить, но и вести на таких участках хозяйства, использовать выгоду из потепления климата. Это требует капитальных и финансовых вложений, значит, решения должны приниматься властями", - заключил он.
314105
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Сергей ФедоровВсемирная метеорологическая организацияРоссийская академия наукСеверо-Восточный федеральный университетАлександр ФедоровВерхоянск
Рекомендуем
Пустая больничная койка
Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Пенсионеры
Правительство не поддержало внесение изменений в Уголовный кодекс
Предупреждение
Ученый: потепление климата повышает риск высвобождения сибирской язвы
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
Источник рассказал, когда завершится создание потенциальной замены ПМ
Сотрудник в офисе Московской биржи
Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии
Сейсмограф
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года
Исследование: россияне на фоне COVID-19 забеспокоились о возврате в 90-е
Табличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL
Роллы
Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно заказывать роллы
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексика
В Мексике за сутки выявили 4,9 тысяч случаев COVID-19
Ежедневный осмотр добровольцев врачом
Участник тестирования вакцины от COVID-19 признался, что "подустал"
Вечная мерзлота
Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
США сделают все, чтобы защитить жителей Гонконга, заявил Помпео
Российские рубли
Коллекторы рассказали, когда лучше брать кредит
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
08:32В Югре загорелась подстанция
08:29Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
08:28Роскачество проверило матрасы
Лента новостейМолния