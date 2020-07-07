Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно заказывать роллы

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Как часто можно заказывать роллы, чтобы не получить глистов, рассказал в интервью Как часто можно заказывать роллы, чтобы не получить глистов, рассказал в интервью радио Sputnik член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов.

Россияне любят заказывать доставку роллов – это вкусно и удобно. К тому же российские роллы отличаются от международных стандартов и больше похожи на рисовую кашу, поэтому достаточно сытные. В то же время в некоторые роллы добавляют сырые мясо или рыбу, что опасно появлением глистов или кишечной палочки. Чтобы этого избежать, можно выбирать горячие роллы, посоветовал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

"Горячая пища избавлена от микробов. Можно заказать не обычные ролы с рыбой, а, например, горячие роллы, которые уже термически обработаны и никакого риска ни глистов, ни кишечной инфекции не имеют", – сказал Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог объяснил, можно ли отравиться роллами.

"Можно не отравиться роллами, а спровоцировать уже имеющуюся проблему с желудком. Приправы, которые дают вместе с роллами, те же имбирь или васаби, достаточно острые, это сильно раздражает слизистую оболочку желудка, может возникнуть воспаление или просто нарушится работа желудка. Это легко перепутать с пищевым отравлением", – сказал радио Sputnik Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог также рассказал, как часто можно употреблять роллы, чтобы не получить глистов.