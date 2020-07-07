Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно заказывать роллы

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Как часто можно заказывать роллы, чтобы не получить глистов, рассказал в интервью радио Sputnik член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов.
Россияне любят заказывать доставку роллов – это вкусно и удобно. К тому же российские роллы отличаются от международных стандартов и больше похожи на рисовую кашу, поэтому достаточно сытные. В то же время в некоторые роллы добавляют сырые мясо или рыбу, что опасно появлением глистов или кишечной палочки. Чтобы этого избежать, можно выбирать горячие роллы, посоветовал в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.
"Горячая пища избавлена от микробов. Можно заказать не обычные ролы с рыбой, а, например, горячие роллы, которые уже термически обработаны и никакого риска ни глистов, ни кишечной инфекции не имеют", – сказал Сергей Вялов.
Гастроэнтеролог объяснил, можно ли отравиться роллами.
"Можно не отравиться роллами, а спровоцировать уже имеющуюся проблему с желудком. Приправы, которые дают вместе с роллами, те же имбирь или васаби, достаточно острые, это сильно раздражает слизистую оболочку желудка, может возникнуть воспаление или просто нарушится работа желудка. Это легко перепутать с пищевым отравлением", – сказал радио Sputnik Сергей Вялов.
Гастроэнтеролог также рассказал, как часто можно употреблять роллы, чтобы не получить глистов.
"На самом деле роллы можно есть хоть каждый день, потому что если глист попадется в первом ролле, остальные не будут иметь значение. Даже если вы съедите рыбу с глистами, трагического и страшного ничего не случится. Достаточно будет в течение месяца-двух сдать анализ кала на яйца глистов, и, если они есть, пройти курс лечения – две-три недели, и проблема с глистами будет решена", – считает гастроэнтеролог Сергей Вялов.
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