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Новое оружие России
https://ria.ru/20200707/1573984751.html
Источник рассказал, когда завершится создание потенциальной замены ПМ
Разработка полноразмерного и укороченного пистолетов Лебедева, позиционирующихся как замена ПМ, завершится в текущем году, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:35
новое оружие россии
россия
олег салюков
калашников (концерн)
андрей макаров
михаил калашников
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, олег салюков, калашников (концерн), андрей макаров, михаил калашников

Источник рассказал, когда завершится создание потенциальной замены ПМ

03:35 07.07.2020
2379
© Vitaly V. Kuzmin ПЛ-15, представленный на военном форуме "Армия-2016"
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
© Vitaly V. Kuzmin
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Разработка полноразмерного и укороченного пистолетов Лебедева, позиционирующихся как замена ПМ, завершится в текущем году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Все силовые ведомства заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К. ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) по двум пистолетам (ПЛ-15 и ПЛ-15К - ред.) планируется завершить в этом году", - сказал источник.
Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.
Главком Сухопутных войск Олег Салюков в 2017 году заявлял, что пистолет Лебедева обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка.  Главком тогда заявил, что вопрос о его принятии на вооружение "обязательно рассмотрим".
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В сентябре 2017 года на портале Kalashnikov.media сообщалось, что концерн "Калашников" создал облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками, чтобы облегчить его ношение сотрудникам силовых структур.
От базовой версии (ПЛ-15) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) - 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.
Предполагалось, что облегченный пистолет Лебедева сможет составить полноценную замену пистолету Макарова.
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Новое оружие РоссииРоссияОлег СалюковКалашников (концерн)Андрей МакаровМихаил Калашников
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