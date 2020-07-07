Источник рассказал, когда завершится создание потенциальной замены ПМ

"Все силовые ведомства заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К. ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) по двум пистолетам (ПЛ-15 и ПЛ-15К - ред.) планируется завершить в этом году", - сказал источник.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.

От базовой версии (ПЛ-15) облегченный пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и, как следствие, массой. Принцип действия автоматики и внутренние механизмы при этом остались без изменений. Масса пистолета с пустым магазином (также рассчитанным на 14 патронов) - 720 граммов. При этом полностью сохранена модульность. Пользователь может заменить ствол на более длинный или поставить необходимую мушку и целик.