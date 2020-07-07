В Киеве пообещали "обуздать" Россию на Азове за счет американских катеров

"Азовское море — это не лужа Российской Федерации . Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI - всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту — более эффективными для этого региона", - заявил Неижпапа.

Контр-адмирал назвал катера Mark VI универсальной платформой, которую можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. В то же время он признал, что "самое главное — уметь профессионально их использовать".

Он добавил, что Украина – первая страна, которая получит эти катера после самих Соединенных Штатов. "Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины ", - похвастался Неижпапа.

Ранее стало известно, что США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II). Водоизмещение катера этого типа составляет 65 тонн, в его стандартное оснащение входят две 25-мм артустановки с дистанционным управлением и шесть 12,7-мм пулеметов M2. Катер Mark VI имеет алюминиевый корпус, его броня способна выдержать попадание из стрелкового оружия.