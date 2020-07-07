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В Киеве пообещали "обуздать" Россию на Азове за счет американских катеров
Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" заявил, что благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:31
алексей неижпапа
россия
ситуация на украине
азовское море
военно-морские силы украины
сша
в мире
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Да уж, этот украинский главнокомандующий Чьятожопа, веселый парень!
83
Короче, штаты нашли рынок сбыта для своих дешёвых поделок, а небратья, на фоне собственной технической отсталости, радостно считают это передовыми технологиями. Хотя я не удивлюсь, если уже через полгода половина этих катеров будет в нерабочем состоянии.
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россия
азовское море
сша
РИА Новости
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
алексей неижпапа, россия, ситуация на украине, азовское море, военно-морские силы украины, сша, в мире

В Киеве пообещали "обуздать" Россию на Азове за счет американских катеров

03:31 07.07.2020
9031
© Фото : Public DomainАмериканский патрульный катер MKVI
Американский патрульный катер MKVI
© Фото : Public Domain
Американский патрульный катер MKVI . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" заявил, что благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море.
"Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI - всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту — более эффективными для этого региона", - заявил Неижпапа.
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Контр-адмирал назвал катера Mark VI универсальной платформой, которую можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. В то же время он признал, что "самое главное — уметь профессионально их использовать".
Он добавил, что Украина – первая страна, которая получит эти катера после самих Соединенных Штатов. "Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины", - похвастался Неижпапа.
Ранее стало известно, что США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II). Водоизмещение катера этого типа составляет 65 тонн, в его стандартное оснащение входят две 25-мм артустановки с дистанционным управлением и шесть 12,7-мм пулеметов M2. Катер Mark VI имеет алюминиевый корпус, его броня способна выдержать попадание из стрелкового оружия.
Как отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, такие катера могут повысить лишь "провокационный потенциал" ВМС Украины. Бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов заявил, что Россия сможет легко ответить на приобретение Украиной новых патрульных катеров, для этого нужно усилить пункт базирования в Темрюке ракетным и артиллерийским вооружением, а также разместить в Азовском море больше катеров и тральщиков.
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Алексей НеижпапаРоссияСитуация на УкраинеАзовское мореВоенно-морские силы УкраиныСШАВ мире
Популярные комментарии
Да уж, этот украинский главнокомандующий Чьятожопа, веселый парень!
7 июля, 03:37
А Александр Великий
51311000
Короче, штаты нашли рынок сбыта для своих дешёвых поделок, а небратья, на фоне собственной технической отсталости, радостно считают это передовыми технологиями. Хотя я не удивлюсь, если уже через полгода половина этих катеров будет в нерабочем состоянии.
7 июля, 04:12
Mar Nightmare
3711000
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