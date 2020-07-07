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Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты
Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T04:36
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россия, арктика, российская академия наук

Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты

03:26 07.07.2020 (обновлено: 04:36 07.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВечная мерзлота
Вечная мерзлота
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Вечная мерзлота. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

"Более 10% территории нашей страны - это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы. Была огромная мамонтовая экосистема с животными – мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там были свои болезни. Это все было заморожено, а сейчас тает", - рассказал ученый.

Давыдов отметил, что исследователи находят новые вирусы, которые, "к счастью, на человека не обращают внимания".
Он отметил, что численность юкагиров – народа северо-восточной Сибири – в свое время сократилась из-за черной оспы, которая сопровождалась высокой смертностью. "Не исключен факт, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения", - подчеркнул собеседник агентства.
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Кроме того, как сообщил ученый, в останках мамонтов находили сибирскую язву.
В свою очередь, заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии - BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров сообщил, что изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий.
"Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы - ред.) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше", - предупредил он.
Кроме того, по мнению ученого, таяние вечной мерзлоты могут вызвать и другие проблемы. "Многие бактерии высвобождаются с деградацией мерзлоты. Профессор Московского университета Анатолий Брушков много лет публикует в российской и якутской прессе о древних бактериях из якутской мерзлоты", - рассказал Федоров.
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РИА НаукаРоссияАрктикаРоссийская академия наук
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