https://ria.ru/20200707/1573984472.html
Исследование: россияне на фоне COVID-19 забеспокоились о возврате в 90-е
Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:36
2020-07-07T03:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр осипов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, александр осипов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни, могут вернуться "лихие 90-е", сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.
Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.
"Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой
и Санкт-Петербургом
волнует жителей Краснодарского края
, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан", - говорится в отчете.
Отмечается, что "с целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного - это сделали в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии".
"Глава Забайкалья Александр Осипов
ввел полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил свое распоряжение после рекомендации Минпромторга
не вводить такие меры без крайней необходимости", - напомнили в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.