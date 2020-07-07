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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573984472.html
Исследование: россияне на фоне COVID-19 забеспокоились о возврате в 90-е
Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр осипов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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россия
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, александр осипов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Исследование: россияне на фоне COVID-19 забеспокоились о возврате в 90-е

03:36 07.07.2020
37786
© РИА Новости / Владимир ВяткинМитинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни, могут вернуться "лихие 90-е", сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.
Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.
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"Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан", - говорится в отчете.
Отмечается, что "с целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного - это сделали в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии".
"Глава Забайкалья Александр Осипов ввел полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил свое распоряжение после рекомендации Минпромторга не вводить такие меры без крайней необходимости", - напомнили в исследовании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ОсиповМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
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