Исследование: больше всех боятся потерять работу в Москве и на Кубани

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители Жители Москвы , Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.

Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.

"Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в СМИ и социальных медиа этих регионов отмечается высокий уровень тревожности, связанный с угрозой потери работы и дохода, разорением предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, тема вызывает опасения и у жителей Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей.

Анализ сообщений в соцсетях выявил также опасения по поводу изменения образа жизни у жителей Москвы, Санкт-Петербурга , Краснодарского края и Новосибирской области . Краснодарский край и Республика Крым – в лидерах по тревожности сорванного в этом году отпуска.

Архангельская область и "Несмотря на количество сообщений вокруг пандемии коронавируса, граждан продолжают волновать экологические проблемы. В этом квартале данная тревожность связана с аварией в Норильске Красноярский край лидируют по количеству обсуждений данной тревожности в социальных медиа", - добавляется в отчете.