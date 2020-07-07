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Исследование: больше всех боятся потерять работу в Москве и на Кубани
Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости результаты исследования... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T03:36
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, общество

Исследование: больше всех боятся потерять работу в Москве и на Кубани

03:36 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На ярмарке вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края больше всех боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.
Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.
"Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в СМИ и социальных медиа этих регионов отмечается высокий уровень тревожности, связанный с угрозой потери работы и дохода, разорением предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, тема вызывает опасения и у жителей Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей.
Анализ сообщений в соцсетях выявил также опасения по поводу изменения образа жизни у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области. Краснодарский край и Республика Крым – в лидерах по тревожности сорванного в этом году отпуска.
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Кемеровская область, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ наряду в Санкт-Петербургом и Москвой входят в топ-5 регионов, жители которых обеспокоены темой "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер.
"Несмотря на количество сообщений вокруг пандемии коронавируса, граждан продолжают волновать экологические проблемы. В этом квартале данная тревожность связана с аварией в Норильске. Архангельская область и Красноярский край лидируют по количеству обсуждений данной тревожности в социальных медиа", - добавляется в отчете.
Новосибирская, Курганская и Орловская области входят в топ-5 регионов по тревожности о доступности качественной медицинской помощи. В СМИ и особенно социальных сетях выражалась обеспокоенность тем, как на практике устроена работа по выявлению и лечению COVID-19 и исполняются приказы Минздрава.
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