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Определены самые высокооплачиваемые работы на удаленке
Самую большую зарплату за работу на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:46
россия
экономика
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https://ria.ru/20200629/1573643268.html
https://ria.ru/20200629/1573636696.html
Работаю инженером ОВ, на удаленке, уже 5 лет. Беру заказы по всему миру. То же доход хороший получается
54
Предлагаю написать сколько кому срезали на удаленнее ! У моей зарплату срезали на 15% .
47
15
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569094958_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_04c0d29f66ff96e8b4ab6047c7e1f880.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Определены самые высокооплачиваемые работы на удаленке

03:03 07.07.2020 (обновлено: 08:46 07.07.2020)
75908
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУдаленная работа
Удаленная работа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Удаленная работа. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самую большую зарплату за работу на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Речь, как поясняют авторы исследования, идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом.

"Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой", — говорится в отчете.

Доход переводчика с английского языка на удаленке может составить от 150 до 200 тысяч рублей, итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.
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Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.
Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах "Яндекс.Директ", Google AdWords , настраивать аналитику в Google Analytics, "Яндекс.Метрике" и анализировать эффективность рекламных источников.
Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
В середине июня председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что законопроект могут принять в текущую сессию.
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460960749
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Работаю инженером ОВ, на удаленке, уже 5 лет. Беру заказы по всему миру. То же доход хороший получается
7 июля, 07:15
DKDen KL
42900021
Предлагаю написать сколько кому срезали на удаленнее ! У моей зарплату срезали на 15% .
7 июля, 05:30
МФМаксим Филиппов
17003224
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