Определены самые высокооплачиваемые работы на удаленке

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Самую большую зарплату за работу на удаленке в Самую большую зарплату за работу на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Речь, как поясняют авторы исследования, идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом.

"Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой", — говорится в отчете.

Доход переводчика с английского языка на удаленке может составить от 150 до 200 тысяч рублей, итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах "Яндекс.Директ", Google AdWords , настраивать аналитику в Google Analytics, "Яндекс.Метрике" и анализировать эффективность рекламных источников.

Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.