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В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс",... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T02:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной

02:56 07.07.2020
414
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.
Сообщение о пожаре в Невском районе на территории БЦ "Торгбыттранс" поступило в 00.37 мск.
Инспектор ГИБДД
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"По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение автомобильной цистерны и рядом стоящего автомобиля на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 01.56 пожар локализован на 400 квадратных метрах.
"По предварительной информации, огнем уничтожено пять грузовых и три легковых автомобиля", - отметил собеседник.
201021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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