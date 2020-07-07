В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Автомобильная цистерна и находящиеся рядом восемь машин загорелись на 400 квадратных метрах в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс", сообщили РИА Новости в МЧС России.

Сообщение о пожаре в Невском районе на территории БЦ "Торгбыттранс" поступило в 00.37 мск.

"По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение автомобильной цистерны и рядом стоящего автомобиля на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 01.56 пожар локализован на 400 квадратных метрах.