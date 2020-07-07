Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

В Монголии нашли еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

Депутат указал, что в стране действуют противочумные станции, при этом каждой весной выставляются специальные отряды, проводящие необходимые работы по предотвращению распространения инфекции.

Заражение, как пояснил Онищенко, происходит в результате укуса блохи, живущей на инфицированном животном, а не при употреблении его мяса. Также можно заразиться при разделке мяса больного животного, если порезаться, но такие случаи редки и маловероятны, заключил он.