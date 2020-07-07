Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил в беседе с "Вечерней Москвой" угрозу распространения бубонной чумы в России.
"Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем", - заявил Онищенко.
По его словам, очаги болезни в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для россиян из-за их отдаленности, а также из-за закрытия международных границ.
Депутат указал, что в стране действуют противочумные станции, при этом каждой весной выставляются специальные отряды, проводящие необходимые работы по предотвращению распространения инфекции.
Заражение, как пояснил Онищенко, происходит в результате укуса блохи, живущей на инфицированном животном, а не при употреблении его мяса. Также можно заразиться при разделке мяса больного животного, если порезаться, но такие случаи редки и маловероятны, заключил он.
Ранее сообщалось, что у двух жителей Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай, выявили бубонную чуму. Еще одного человека с подозрением на это заболевание доставили в больницу сегодня. Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Болезнь распространяют млекопитающие рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, едят.
Как заявил ранее РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны.