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В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Киев рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, поскольку организация имеет такой мандат, заявил вице-премьер, министр по вопросам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:50
алексей резников
ситуация на украине
обсе
владимир ельченко
донбасс
оон
киев
украина
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Миротворцы нужны в Раде
114
Миротворцы в Донбасс не пойдут, им жить охота, и обсе не будет с Россией ссориться окончательно. Укрополитики витают неизвестно где, вместо того чтобы выполнять минские договоренности, приверженность которым они на словах не раз подтверждали. Впрочем их высказывания давно пора озвучивать в юмористических рубриках, а не в политических.
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донбасс
киев
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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алексей резников, ситуация на украине, обсе, владимир ельченко, донбасс, оон, киев, украина, в мире

В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу

00:25 07.07.2020 (обновлено: 08:50 07.07.2020)
19649
© СтрингерНаблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
© Стрингер
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР . Архивное фото
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Киев рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, поскольку организация имеет такой мандат, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.

"Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно", — сказал он.

Как полагает политик, миротворцы ОБСЕ могут быть тем вариантом, на который "возможно, та сторона готова была бы согласиться".
Ранее Украина выступала с идеей введения в Донбасс миротворцев ООН. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть лишь обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.
Алексей Резников
00:16
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
17735581033143
Обсудить 34
Алексей РезниковСитуация на УкраинеОБСЕВладимир ЕльченкоДонбассООНКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Миротворцы нужны в Раде
7 июля, 04:07
ВАВиктор А
67460001
Миротворцы в Донбасс не пойдут, им жить охота, и обсе не будет с Россией ссориться окончательно. Укрополитики витают неизвестно где, вместо того чтобы выполнять минские договоренности, приверженность которым они на словах не раз подтверждали. Впрочем их высказывания давно пора озвучивать в юмористических рубриках, а не в политических.
7 июля, 00:37
Денис Чистов
10600004
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