В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Киев рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, поскольку организация имеет такой мандат, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
"Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно", — сказал он.
Как полагает политик, миротворцы ОБСЕ могут быть тем вариантом, на который "возможно, та сторона готова была бы согласиться".
Ранее Украина выступала с идеей введения в Донбасс миротворцев ООН. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть лишь обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.