В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Победа в Чесменском морском сражении - одна из самых неординарных в военной истории, поэтому она стало днем воинской славы в современной России, с ней также связана легенда о матросском гюйсе, заявил РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( Победа в Чесменском морском сражении - одна из самых неординарных в военной истории, поэтому она стало днем воинской славы в современной России, с ней также связана легенда о матросском гюйсе, заявил РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Русские моряки 250 лет назад (7 июля 1770 года) в Чесменском морском сражении, одном из крупнейших эпохи парусного флота, в Эгейском море у западного побережья современной Турции разбили османский флот, имевший подавляющее численное и качественное преимущество. По итогам сражения Россия получила выход к Черному и Средиземному морям . Победа сыграла важную роль при заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну 1768-1774 годов.

"Победа в Чесменской бухте поразила современников, это одно из неординарных событий в нашей военной истории, эта яркая победа, достигнутая флотоводческим гением российских адмиралов, актуальна и для современной России, поэтому 7 июля с 2012 года стало днем воинской славы. С этой победой связана легенда о матросском гюйсе, о происхождении трех белых полос на этом воротнике, который носят матросы. Считается, что они символизируют три самые разгромные для противника победы русского флота, одна из полос, конечно, посвящена Чесменскому сражению", - заявил Буранов.

Историк напомнил, что в период с 1774 по 1778 года для увековечивания подвига русских моряков в Царском Селе была построена Чесменская колонна, в Санкт-Петербурге Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи. В память о блестящей победе были отлиты золотые и серебряные медали. Имя "Чесма" носил эскадренный броненосец российского военного флота.

"В Чесменском сражении неприятельский флот имел практически двойное численное преимущество в силах, кроме того, турецкие корабли значительно превосходили русские по ряду своих характеристик, в том числе по количеству пушек. Казалось, что шансов на победу практически не было, но русские моряки атаковали имеющими силами и смогли блестяще победить", - заявил эксперт РВИО.

Он напомнил, что в состав российского флота входило девять линейных кораблей, три фрегата, один бомбардирский корабль, а также 17 других судов и транспортов с общим вооружением около 740 орудий. Турецкий флот, насчитывал 16 линейных кораблей, шесть фрегатов и около 50 вспомогательных судов с 1430 орудиями.

"В Чесменском сражение флотом командовали адмирал Георгий Спиридонов, граф Алексей Орлов , который впоследствии получил почетную прибавку к фамилии – "Чесменский" и контр-адмирал Джон Эльфинстон - англичанин, принятый на русскую службу по протекции", - рассказал эксперт.

По мнению историка, Чесменское сражение представляет собой ярчайший пример уничтожения неприятельского флота в расположении его базы.

"Морская баталия и гибель флагманского корабля заставили бежать турецкий флот в Чесменскую бухту под защиту береговых батарей крепости. Советом адмиралов и командиров было принято решение заблокировать турецкий флот в бухте и сжечь его там брандерами (судна, нагруженные легковоспламеняющимися, либо взрывчатыми веществами)", - рассказал Буранов.

Эксперт РВИО рассказал, что по инициативе русских адмиралов были применены такие решительные приемы боя, как сосредоточение всех сил флота против части сил противника и ведение боя на предельно короткой дистанции, "именно в Чесменском сражении российскими флотоводцами было положено начало созданию маневренной тактики русского флота".

"Победа русского флота над вдвое превосходящими силами противника была достигнута благодаря правильному выбору момента для нанесения решающего удара, внезапности атаки в ночное время и неожиданному для противника применению брандеров и зажигательных снарядов. Помогло хорошо организованное взаимодействие сил, а также высокие морально-боевые качества русских моряков. Но определяющим стало флотоводческое искусство российских адмиралов, которые смело отказались от шаблонной линейной тактики", - рассказал Буранов.

Он рассказал, что по результатам сражения турки фактически лишились всего флота: было сожжено и потоплено 15 турецких линейных кораблей, шесть фрегатов и свыше 40 вспомогательных судов, линейный корабль "Родос" с пятью галерами был захвачен в плен, у османов погибли 10–11 тысяч человек. Русский флот потерь в кораблях не имел, погибли 11 моряков.