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Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция) по Донбассу может состояться в августе в случае выполнения договоренностей,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T07:34
алексей резников
ситуация на украине
андрей ермак
донбасс
дмитрий козак
париж
берлин (город)
украина
в мире
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донбасс
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РИА Новости
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353
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алексей резников, ситуация на украине, андрей ермак, донбасс, дмитрий козак, париж, берлин (город), украина, в мире

Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу

00:16 07.07.2020 (обновлено: 07:34 07.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Резников. Архивное фото
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция) по Донбассу может состояться в августе в случае выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Париже, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
"Следующая встреча лидеров четырех стран "нормандского формата" в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (парижские договоренности в декабре 2019 года – ред.)… Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна при условии, что мы действительно движемся навстречу", - заявил Резников в понедельник в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
Дмитрий Козак
4 июля, 00:50
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"
При этом он сказал, что не идеализирует своих оппонентов в переговорном процессе и понимает, когда они затягивают время, а когда на самом деле хотят чего-то достичь.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
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Алексей РезниковСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакДонбассДмитрий КозакПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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