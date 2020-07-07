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"Бей, не откладывай". Чем украинский адмирал угрожает Севастополю
Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа пригрозил ракетами комплекса "Нептун" Севастополю. Он готовится к "масштабной конфронтации" с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:04
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, петр порошенко, служба безопасности украины, игорь коломойский, владимир зеленский, москва, сша, в мире

"Бей, не откладывай". Чем украинский адмирал угрожает Севастополю

08:00 07.07.2020 (обновлено: 08:04 07.07.2020)
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© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
© Фото : УкрОборонПром
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа пригрозил ракетами комплекса "Нептун" Севастополю. Он готовится к "масштабной конфронтации" с Россией. А президент Владимир Зеленский заявил, что "никогда не простит" потерю Крыма. С чем связана такая воинственность главы государства и контр-адмирала — разбиралось РИА Новости.

Работа в городских условиях

Неижпапа сообщил журналистам, что готов дать отпор российским войскам, которые якобы могут прорваться "из Крыма на юг Херсонской области, чтобы <...> пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал". Он подчеркнул, что "дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю".
По словам командующего, украинские моряки делают все, чтобы отразить удар на море: "Разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове".
Впереди, конечно, нелегкие испытания: "Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если такое произойдет, то, увы, будет много потерь — и наших воинов и гражданского населения".
Война начнется, как только в Крыму приступят к восстановлению канала, подающего воду с материка. Неижпапа уточнил, что Вооруженные силы Украины собираются не только обороняться, но и наступать, в том числе "в городских условиях".
© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
Украинский город Очаков
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков
Контр-адмиралу задали один очень неприятный вопрос. В 2016-м СМИ со ссылкой на рабочую группу, созданную по поручению президента Петра Порошенко и Минобороны Украины, сообщали, что из ВМСУ дезертирует личный состав и офицеры продолжают посещать Крым вопреки предупреждениям СБУ. В 2015-м было 559 дезертиров, и командование это скрывало.
Неижпапа объяснил, как он относится к сослуживцам, поддерживающим отношения с российскими коллегами. Для него контакты с властями полуострова неприемлемы. "Я не ездил в Крым после этого и не пустил свою жену — даже на похороны ее отца в 2015-м", — признался он.

Надо упрятать за решетку

Воинственные заявления украинских официальных лиц звучат на фоне острых внутриполитических событий.
Суд в Киеве не смог назначить Петру Порошенко меру пресечения по одному из уголовных дел, возбужденных против него. Бывший глава государства, считающий, что нынешняя власть преследует его по политическим мотивам, обратился к Владимиру Зеленскому так: "Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте".
Действительно, во время предвыборной кампании у Зеленского был лозунг: "Весна придет — сажать будем". На дебатах он сказал Порошенко: "Я — ваш приговор". Но громкие уголовные дела так и не дошли до суда. В стране иронизируют: Зеленский действительно стал приговором Порошенко, только оправдательным.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Помимо коррупции, Порошенко подозревали в государственной измене. Расследование инициировал Андрей Портнов, бывший замглавы администрации Виктора Януковича. Основанием послужила провокация ВМСУ в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Суда вместе с экипажами перехватили российские пограничники. Под этим предлогом Порошенко ввел военное положение. Под угрозой оказались президентские выборы, исход которых уже тогда выглядел для Порошенко неприятным. Но и по этому делу никаких приговоров не последовало.
Тем временем рейтинги Зеленского падают. По июньским данным Киевского международного института социологии, действия главы государства одобряют 38% украинцев — месяцем ранее было 47%. Напомним, что в прошлом году Зеленский победил с показателем 73%.
Может быть, поэтому он повторяет риторику своего предшественника. На праздновании Дня Военно-морских сил Украины Зеленский заявил, что "не простит тех, кто аннексировал Крым", а также тех, "кто не позволил украинским морякам помешать этому".
Весной 2014-го обязанности президента исполнял Александр Турчинов. Сегодня он намеревается возглавить штаб партии Порошенко "Европейская солидарность".

Гремучая смесь

Депутат Верховной рады Украины пятого и шестого созывов Алексей Журавко считает воинственность командующего ВМСУ и президента следствием того, что у команды Зеленского большие сложности в политике и экономике. "Разброд, шатания и хаос, значит, надо нагнетать обстановку. Украина готовится к местным выборам, на это наложилась еще и электоральная кампания в США. Киев фактически втянут в американскую политику. Коронавирус бьет по экономике и хозяйству. Все это создает гремучую смесь. Поэтому крайней снова сделали Россию", — рассуждает он.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины
"Зеленскому не на что и не на кого опираться, так как он всех вокруг себя сдает. Остается заигрывание с националистами и агрессивное поведение, срыв Минских соглашений, — продолжает Журавко. — Но это для внутреннего рынка. Чтобы нарываться на серьезное противостояние с Россией, надо быть самоубийцей".
Зато не исключены вооруженные провокации в Донбассе, добавляет собеседник. "Мне сообщают, что туда стягивают много разной боевой техники, могут снова попытаться войти в Донецк. Но если ДНР перейдет в наступление, то будет очередной котел для украинских войск и снова "Минск". На весь земной шар станут кричать: "Давайте "Минск-3". На мой взгляд, Зеленскому лучше бы искать точки соприкосновения с Донецком и Луганском, мирное сосуществование с Донбассом и Россией, иначе он потеряет Украину", — говорит Журавко.
Леонид (имя изменено по его просьбе) работал в штабе одного из украинских политиков. Историю с Неижпапой он не считает даже политической. По его словам, адмирал — просто очередной дежурный алармист, пугающий российской угрозой. "Нужен кто-то, кто бы заявлял громко: "Россия нападет!" Раньше этим занимался Турчинов, который один регулярно где-то видел скопления российских войск и предсказывал войну, — объясняет Леонид. — Сейчас это вызывает злобу, они несколько лет всем мозги компостировали, а некоторые верили по принципу: ну не может же серьезный человек, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, так тупо врать. Подобные заявления воспринимают теперь как несмешную комедию".
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
Сотрудник одного из силовых ведомств Украины согласился пообщаться с РИА Новости на условиях анонимности. Он полагает, что выступление Неижпапы не имеет отношения к безопасности страны. "Патриотический электорат, который не понял, с кем на самом деле ведется война, уже ничто не спасет, — отмечает он. — А адмиралы недалеко ушли от политических деятелей — ловят хайп, причем довольно дешевый".
Собеседник приводит пример. В прошлом году он был на курорте в Бердянске: все улицы в огнях, работают кафе, дискотеки. А ведь Киев на словах постоянно "спасает" этот город от "российской агрессии". Никаких мер безопасности, только разведенный на пляже костер привлекает внимание пограничников — чтобы оштрафовать.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийМоскваСШАВ мире
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