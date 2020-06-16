Эксперты рассказали, как Зеленский потерял поддержку избирателей

КИЕВ, 16 июн - РИА Новости. Рейтинг президента Украины Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стремительно снижается несколько месяцев подряд в связи с отсутствием прогресса по мирному урегулированию в Донбассе и ухудшением социально-экономической ситуации в стране из-за эпидемии коронавируса. На фоне растущего разочарования избирателей рейтинг Зеленского за год снизился почти до 37,6%. Таким образом, за год на посту президента Зеленский потерял как минимум каждого третьего избирателя, а как максимум – каждого второго.

По мнению экспертов, если президент не продемонстрирует кардинальных успехов в ключевых для украинцев сферах, к концу следующего года его рейтинг будет колебаться в районе 20%. Политологи также не исключают досрочных выборов президента Украины, если экономика продолжит стагнировать, а уровень жизни людей будет падать.

Рейтинг спустя год

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко . Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав рекордные 73,22%.

На пресс-конференции по итогам первого года на посту главы государства Зеленский заявил, что за один срок не успеет выполнить все свои обещания, и добавил, что подумает о втором сроке. Хотя в ходе своей избирательной кампании он заявлял, что идет лишь на один президентский срок.

Согласно данным последнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг президента Украины снизился до 37,6%. "Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая - начале июня), то получим следующие результаты: 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 16,2% - за Петра Порошенко, 13,2% - за (сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" - ред.) Юрия Бойко ", - свидетельствуют данные опроса.

Ранее КМИС публиковал результаты похожего опроса, проведенного в конце апреля. Тогда Зеленского готовы были поддержать на выборах главы государства 40,9% потенциальных избирателей. Порошенко поддерживали 15,7%, Бойко - 8,9%.

Помимо падения личного рейтинга Зеленского, также отмечается снижение уровня поддержки пропрезидентской партии "Слуга народа". На внеочередных парламентских выборах партия получила 40% голосов и 254 мандата в Раде, что позволило ей единолично сформировать большинство. Сейчас поддержка партии колеблется в районе 28%.

Причины падения

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что падение уровня поддержки президента обусловлено, прежде всего, усилением разочарования Зеленским среди "электората-попутчиков" - тех, кто, голосуя за Зеленского, на самом деле голосовал против экс-президента Порошенко и прошлой политической системы.

По его словам, одна часть электората разочаровывается из-за дел об убийстве журналиста Павла Шеремета и экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, вторая часть – из-за отсутствия прогресса по мирному урегулированию в Донбассе, отсутствия социально-экономической политики. В целом общество разочаровывается из-за высокой коррупции и отсутствия обещанных посадок, отметил политолог.

"Под этим давлением разочарования постепенно рейтинг Зеленского осыпается, как дерево осенью, от сопутствующего электората, и мы видим, что рейтинг стал ниже 40%. Хотя в свое время, даже не говоря о втором туре в 73%, политический рейтинг Зеленского достигал 60%. За год как минимум каждого третьего избирателя Зеленский потерял, как максимум - каждого второго по сравнению со вторым туром", - сказал Бортник РИА Новости. Эксперт считает, что без кардинального успеха хотя бы по одному их ключевых запросов общества (мир, благополучие, борьба с коррупцией) уже к концу следующего года рейтинг Зеленского будет в диапазоне 17-25%.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко , в условиях нарастания социально-экономических проблем снижение рейтингов власти неизбежно.

"Процесс этот происходит умеренно, без резких обвалов. При этом и "Слуга народа", и президент Зеленский сохраняют большой отрыв от ближайших преследователей. Избиратели, которые год назад отвергли старые политические элиты и традиционных политических лидеров, не изменили своего критического отношения к ним даже в условиях определенного разочарования в президентстве Зеленского. Этому способствует и то, что Зеленский остается главным любимцем молодого поколения. К тому же какой-то новой и приемлемой для них альтернативы уже самому президенту Зеленскому пока не появилось", - написал Фесенко на своей странице в Facebook.

Проблемы президента Зеленского

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин выделил ряд основных проблем Зеленского, которые будут способствовать дальнейшему падению доверия и в будущем могут обернуться для него досрочной отставкой. По мнению эксперта, первой проблемой является отсутствие компетенции.

"Это тот самый эффект Даннинга-Крюгера, когда отсутствие компетенций (например, в госуправлении, экономике, политике) не позволяет адекватно оценить ситуацию, нанять правильных людей и тем более поставить им правильные задачи. Нет проблем, если топ-менеджер не имеет специальных знаний. Он всегда может себя усилить требуемыми специалистами. Ведь "свита делает короля", но для этого нужно быть сильным менеджером, стремящимся к цели и не боящимся усилить себя профессионалами", - написал Амелин на своей странице в Facebook.

Он считает, что Зеленский мог бы войти в число великих лидеров, сделавших Украину процветающей, если бы думал о следующих поколениях, ведь тот так и заявил, что идет на один срок и, значит, рейтинги ему не важны. Однако у страны так и не появились долгосрочная стратегия и приоритеты, которые являются одними из атрибутов настоящего "лидера".

Однако главной проблемой Зеленского эксперт считает неумение воспринимать критику и зависимость от оваций.

"У Зеленского остается зависимость от народной любви. Ведь каждую неделю проводятся замеры рейтингов, и многие решения сначала тестируются в ходе опросов, а лишь потом принимаются. Окружение Зеленского боится его обидеть и не говорит правду, нанося ему этим еще больший ущерб", - добавил Амелин.

Эксперт прогнозирует, что если президент не начнет исправлять кадровые ошибки и "мыслить стратегически", то будет терять управление над системой, а это приведет к развалу монобольшинства в Раде и усилению влияния "князьков на местах".

"Вместе с падением рейтинга будет сужаться коридор возможностей для Зеленского. Экономика продолжит стагнировать, уровень жизни людей будет падать, а за ним будет падать рейтинг Зеленского. Рейтинг пророссийских сил, наоборот, будет расти. Растет вероятность досрочных парламентских выборов, а за ними и досрочной отставки Зеленского", - добавил он.

В свою очередь Бортник считает вариант досрочных президентских выборов маловероятным.

"Зеленский – это человек, который способен идти на нестандартные политические и эмоциональные решения, поэтому в ситуации, когда у него все будет выпадать из рук, он может попросить повторный вотум доверия у украинского народа и пойти на досрочные президентские выборы, но пока эта вероятность невысокая. В то же время вероятность досрочных парламентских выборов в 2021 году высока, на уровне 30%", - сказал эксперт РИА Новости.

Очередные выборы президента должны пройти на Украине в марте 2023 года, парламентские - осенью 2024 года.

Местные выборы как индикатор доверия

В октябре этого года на Украине пройдут местные выборы. Они и станут реальным отражением поддержки не только самого Зеленского, но и его партии, считают политологи.

По мнению Фесенко, "Слуга народа" на предстоящих выборах, скорее всего, будет среди фаворитов. Наиболее сильные позиции у них в южных регионах страны. Однако многое может измениться в зависимости от ситуации, связанной с эпидемией коронавируса.

"В случае эпидемиологического обострения партия президента может потерять половину своего годичного рейтинга. Если же ситуация с уровнем заболеваемости будет умеренной, то по стране партия Зеленского может набрать около 20%. Этого достаточно, чтобы представить фракцию в большинстве регионов страны, а в некоторых, возможно, они будут и победителями",- сказал Фесенко.

Бортник менее оптимистичен в своих прогнозах.

"Рейтинг "Слуги народа" на местах еще ниже, нежели рейтинг партии (по соцопросам - ред.), который сейчас уже ниже 30%. Поэтому большинство "Слуга народа" в местных советах не получит практически нигде по стране. Они будут вынуждены формировать союзы с действующими силами, мэрами, региональными лидерами", - считает эксперт.

Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября, из-за СOVID-19. По его словам, партия власти повторит успех парламентских выборов и во всех местных советах "возьмет" большинство.

* Экстремистская организация, запрещенная в России