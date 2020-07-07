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Мегагранты: как за 10 лет создать 270 научных центров мирового уровня
Программа мегагрантов, направленная на международное сотрудничество российских вузов и научных организаций с ведущими зарубежными учеными и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:00
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий фальков, хорошие новости, российская академия наук

Мегагранты: как за 10 лет создать 270 научных центров мирового уровня

08:00 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивМедик в клинико-диагностической лаборатории
Медик в клинико-диагностической лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Программа мегагрантов, направленная на международное сотрудничество российских вузов и научных организаций с ведущими зарубежными учеными и научно-образовательными центрами в сферах науки, образования и инноваций, отмечает десятилетие. С момента запуска в 2010 году эта часть национального проекта "Наука" стала визитной карточкой России в сфере международного научно-технологического сотрудничества.
За 10 лет существования программы в стране было открыто более 270 новых лабораторий, которые проводят научные исследования по 20 направлениям, опубликовано более 6 тысяч статей в научных журналах, индексируемых международной базой Web of Science, зарегистрировано около 1,5 тысячи патентов на изобретения и научные открытия. Написано более 120 монографий и книг, создано заново и модернизировано более 1100 образовательных курсов.
Кроме того, более 2,5 тысячи сотрудников созданных лабораторий прошли стажировки, повышение квалификации, обучение в ведущих вузах и научных организациях России и мира. Также значительно расширились связи российских вузов с научно-образовательными организациями из более чем 45 стран.
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"Программа мегагрантов способствует интеграции нашей страны в мировую среду и имеет большое значение не только с научной, но и с внешнеполитической точки зрения. Она помогает осуществить структурные сдвиги в управлении всей российской наукой", – отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки.
Как эти цифры воплощаются на практике? К примеру, ученые лаборатории Института высокомолекулярных соединений РАН разрабатывают новые полимерные композиционные материалы с улучшенными эксплуатационными характеристиками и технологии их получения, а также исследуют методы многомасштабного компьютерного моделирования.
Востребованность таких материалов в России очень высока, особенно в областях аэрокосмической промышленности, самолето-, автомобиле- и кораблестроения, электроники, энергетики, энергосбережения и многих других. Работа ведется под руководством Хосе Марии Кенни, профессора кафедры гражданского и экологического машиностроения Университета Перуджи (Италия), который является одним из ведущих мировых специалистов в области полимерных композитов и нанокомпозитов.
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Как сообщили в Минобрнауки, в настоящее время ведется подготовка восьмого конкурса на получение мегагрантов, результаты которого будут подведены в конце 2020 года. В рамках конкурса планируется поддержать до 40 проектов создания лабораторий мирового уровня с финансированием в размере до 90 миллионов рублей каждый.
В 2019 году было подано более 10 заявок на один мегагрант, причем не только от российских научных организаций. Так, в прошлом году на участие в конкурсе поступила 41 заявка от ученых из США, 34 – из Италии, 27 – из Германии и 24 – из Великобритании.
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Хорошие новостиВалерий ФальковХорошие новостиРоссийская академия наук
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