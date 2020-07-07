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На Кубани родственница задушила школьника из-за слишком громкой музыки
В мае прошлого года в станице Баговской Краснодарского края пропал девятилетний мальчик. Все это время его искали. На днях Следственный комитет сообщил: тело... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:03
следственный комитет россии (ск рф)
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краснодарский край
дети
убийство
общество
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), москва, мостовский район, краснодарский край, дети, убийство, общество, происшествия

На Кубани родственница задушила школьника из-за слишком громкой музыки

08:00 07.07.2020 (обновлено: 08:03 07.07.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием уголовного дела
Сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю занимаются расследованием уголовного дела
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Мария Семенова. В мае прошлого года в станице Баговской Краснодарского края пропал девятилетний мальчик. Все это время его искали. На днях Следственный комитет сообщил: тело нашли, есть подозреваемая — сожительница дяди ребенка. Громкая музыка, которую слушал школьник, мешала спать ее детям, поэтому она убила его и спрятала тело, а потом делала вид, что активно участвует в поисках.

"Подключились все"

Со страницы Вани Смирнова (имя изменено) в соцсети смотрит улыбающийся мальчик в школьной форме с большим букетом цветов. Система автоматически определила возраст по году рождения: десять лет. На самом деле Ване всегда будет девять. В мае 2019-го он не вернулся домой с прогулки, а несколько дней назад следователи обнаружили его останки.
"Рост 120-130 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная толстовка с капюшоном, на груди красный рисунок, темно-синие спортивные штаны, кеды" — по этому описанию Ваню искала вся Кубань.
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"Это нормальная семья, благополучная. К ним относились хорошо. В поисках участвовали все местные, мы с мужем тоже не оставались в стороне: у самих дети, очень переживали. Подключились волонтеры, полиция, МЧС, казаки", — рассказывает РИА Новости жительница Баговской.

"Прочесывали леса, полиция приходила в каждый дом, опрашивала людей. Ваня был добрым, отзывчивым мальчиком, всегда улыбался. Очень дружелюбный", — заметила другая собеседница агентства.

В июне прошлого года глава Мостовского района опубликовал в соцсетях фоторобот неизвестной женщины, которая могла быть причастна к исчезновению ребенка. Информационная работа не прекращалась до самого последнего дня. Люди не теряли надежды. До сих пор на форумах пропавших детей время от времени кто-нибудь спрашивает: "А нашли Ваню Смирнова?"
СК на следующий день после исчезновения ребенка возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

"Мешал детям спать"

Местные думали о похищении, боялись, что в станице завелся педофил, но правда оказалась еще страшнее: все это время останки ребенка были совсем рядом. Убийца — сожительница Ваниного дяди Анастасия Курпатова (имя изменено).
Эта новость потрясла станицу. "Пятого июля вечером сообщили. Мы в шоке. Аж мурашки по коже", — не сдерживает эмоций в разговоре с РИА Новости родственница семьи.
Курпатова объяснила следователям, что Ваня громко слушал музыку у нее дома, из-за этого могли проснуться маленькие дети. Еще во время поисковых работ местные СМИ писали, что мальчик всюду носил с собой любимую портативную колонку — видимо, из-за этого устройства и возник конфликт. В ходе ссоры Анастасия задушила ребенка.
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Целый год Ваню искали, ориентируясь в том числе и на слова Курпатовой: она сказала, что мальчик вышел из ее дома на улице Богатырской и направился к себе, на Центральную.
На видео следственного эксперимента женщина демонстрирует, как расправилась с ребенком: задушила на диване, оттащила тело в ванную, некоторые из его вещей спрятала в подвале. Как уточнила родственница семьи, Курпатова поместила останки во флягу и закопала в огороде. В СУ СК по Краснодарскому краю отказались это подтвердить, отметив лишь, что тело нашли недалеко от домовладения.

"Ходила и улыбалась"

На аватарке у матери мальчика в социальных сетях до сих пор стоит ориентировка для поиска сына, сделанная отрядом "Лиза Алерт". Эта же фотография — и на странице убийцы. Если о семье Вани жители станицы отзываются тепло, то о Курпатовой мало что знают: "Не местная, муж ее откуда-то привез". Но даже те, кто не знаком с ней лично, в один голос говорят, что она активно участвовала в поисках, в том числе распространяла информацию в соцсетях.
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"Это моя соседка, она весь этот год ходила и улыбалась", — возмущается местная жительница. "Плакала, говорила родителям, как ей больно от того, что мальчик пропал, ведь она его последней видела. Повторяла: "Мы его обязательно найдем", — вспоминает другая станичница.
Сейчас Анастасия Курпатова находится под стражей. Ей грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМостовский районКраснодарский крайДетиУбийствоОбществоПроисшествия
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