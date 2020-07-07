Ученые создают новый интернет и телевидение. Все это будет в космосе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Специалисты обсуждают варианты нового стандарта мобильной связи — 6G, который объединит промышленные и бытовые умные устройства, сделает реальностью сотовое интерактивное телевидение. А спутниковый интернет перенесет базовые станции в космос, и мы навсегда избавимся от проводов.

Объединяющее начало

Новейший стандарт мобильной связи 5G внедряют пока точечно в наиболее развитых странах. Тестовые площадки разворачивают в Москве и Санкт-Петербурге

Передовые технологии связи дают большие преимущества, и за рынки сбыта 5G развернулась нешуточная борьба. Противостояние США и Китая привело к аресту топ-менеджера компании Huawei — лидера в производстве компонентов для сетей пятого поколения.

Но уже задумываются и о 6G. Международный союз электросвязи призвал обмениваться идеями по этому поводу.

"6G — это развитие стандарта 5G. Он будет более универсальным, соответствующим задачам, которые стоят перед обществом, обеспечит работу систем мобильного сотового телевидения и интернета вещей", — рассказывает Сергей Макаров, профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого ( СПбПУ ).

Сейчас мы пользуемся в основном эфирным и кабельным телевидением, 6G переведет все это в мобильную связь.

"Сотовое телевидение станет серьезным конкурентом. Региональные телекомпании смогут формировать собственный телевизионный контент, а это очень серьезный шаг вперед с точки зрения бизнеса и развития технологий интерактивного телевидения", — поясняет ученый. Телевидение нового типа будут тестировать в опытных зонах 5G, хотя это требует серьезных финансовых затрат и юридический проработки.

Следующее поколение мобильной связи приведет к революционному прорыву — объединит индустриальный и бытовой интернет вещей.

"Сейчас это разрозненные островки, функционирующие отдельно. В будущем в одной сети окажутся автомобили, поезда, самолеты, космические аппараты, бытовые приборы. Нужно охватить огромное число производителей и предложить им удобный единый стандарт связи", — говорит Макаров.

В поисках частоты

Все это не воплотить без свободных полос частот, а их осталось очень мало. В 5G и 6G задействуют миллиметровый диапазон, включая терагерцовый — переходный к инфракрасному, это ускорит передачу больших объемов информации (более одного терабита в секунду), снизит задержки, уменьшит габариты базовых станций. Но радиус действия таких сот сократится.

"Чем выше мы поднимаемся по частотам от гигагерц до терагерц, тем меньше расстояние мы можем охватить. Терагерцовый диапазон применяют на площадях, стадионах, вокзалах, поездах. Там, где скапливается очень много людей и нужно обеспечить трафик на относительно небольшом пространстве. В стандартах 3G, 4G — 40-50 километров между базовыми станциями, тут брать высокие частоты нецелесообразно, потому что тогда надо устанавливать хоть и мелкие станции, но часто", — отмечает эксперт.

Он сравнивает ситуацию со сланцевой революцией в нефтяной отрасли. Исчерпанность традиционных месторождений привела к тому, что из недр стали извлекать самые труднодоступные запасы. Также и в мобильной связи — приходится выискивать частоты, придумывать способы их все более эффективного использования.

© Иллюстрация РИА Новости Диапазон электромагнитного излучения, задействованный 5G и 6G © Иллюстрация РИА Новости Диапазон электромагнитного излучения, задействованный 5G и 6G

Шестое чувство

Новое поколение связи станет шагом к глобальному охвату интернетом всей планеты, покрытию самых труднодоступных регионов, включая космическое пространство над Землей. Спутниковый интернет уже тестируют. Британская компания OneWeb запустила часть группировки из шестисот спутников, есть спутниковые облака сети Starlink, принадлежащей SpaceX Илона Маска , в России развивается проект "Сфера".

"Эта система, охватывающая весь мир, позволит перенести базовые станции в космос — на спутники. Мы избавимся от проводов, наземной инфраструктуры. Если это получится, будет очень здорово", — подчеркивает Сергей Макаров.

Пока персональный спутниковый интернет — очень дорогой: например, система "Иридиум". Если удастся сделать эту технологию дешевой и надежной, человечество обретет мощнейшую среду для интернета вещей, управления всей электроникой, телевещания, общения.

"Делать локальные системы для одной страны — вчерашний день. Весь мир живет в единой информационной структуре. Мы постоянно получаем новые сообщения о событиях по всей планете максимум с часовой задержкой. Уже не замечаем, что контент постоянно увеличивается. Эпидемия коронавируса — яркий пример. Все наше общение, работа, обучение, даже лечение — связь пациентов с врачами — перешли в интернет, на провайдеров легла огромная нагрузка, и они показали: смотрите, это работает. Произошла маленькая революция, наконец-то люди поняли, насколько важны надежные каналы общения", — делает вывод ученый.