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Крымский Прованс. Что важно знать перед поездкой на лавандовые поля
Пока границы закрыты, туристы открывают для себя родные просторы, по красоте не уступающие зарубежным. Например, лавандовое поле в крымском селе Тургеневка,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:05
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РИА Новости
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РИА Новости
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Крымский Прованс. Что важно знать перед поездкой на лавандовые поля

08:00 07.07.2020 (обновлено: 08:05 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Олеся Печенкина. Пока границы закрыты, туристы открывают для себя родные просторы, по красоте не уступающие зарубежным. Например, лавандовое поле в крымском селе Тургеневка, которое считают самым крупным в Европе. Секреты красочных фотосессий, список обязательных сувениров и наиболее яркие кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большинство лавандовых полей Крыма сосредоточено в Бахчисарайском районе, близ поселков Кудрино, Тарасовка и Шелковичное. Есть и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.

Самая большая (120 гектаров) не только на полуострове, но и в Европе плантация находится в селе Тургеневка. Ей около 25 лет, площадь — 120 гектаров.

Женщины на лавандовом поле в Крыму
1 из 10

Большинство лавандовых полей Крыма сосредоточено в Бахчисарайском районе, близ поселков Кудрино, Тарасовка и Шелковичное. Есть и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.

Самая большая (120 гектаров) не только на полуострове, но и в Европе плантация находится в селе Тургеневка. Ей около 25 лет, площадь — 120 гектаров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Начинается цветение еще в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца — в это время поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового. И так до июля.

"Потом лаванда начинает усыхать, сереет. Вообще, ее выращивают для сырья, поэтому после собирают комбайнами", — рассказывает местная жительница, профессиональный фотограф Наталья Паленичка.

Женщина с детьми играет на лавандовом поле в Крыму
2 из 10

Начинается цветение еще в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца — в это время поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового. И так до июля.

"Потом лаванда начинает усыхать, сереет. Вообще, ее выращивают для сырья, поэтому после собирают комбайнами", — рассказывает местная жительница, профессиональный фотограф Наталья Паленичка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму есть разные сорта лаванды: "рекорд", "волна-85", "кишиневская-21" и "крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине и даже пищевом производстве.

Люди на лавандовом поле в Крыму
3 из 10

В Крыму есть разные сорта лаванды: "рекорд", "волна-85", "кишиневская-21" и "крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине и даже пищевом производстве.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Depositphotos / Slavica Stajic sl

С IX века это растение использовали для изготовления антисептических средств, а также препаратов против вредных насекомых. У лаванды сильный характерный аромат, который всем хорошо знаком.

Лавандовое мыло и соль
4 из 10

С IX века это растение использовали для изготовления антисептических средств, а также препаратов против вредных насекомых. У лаванды сильный характерный аромат, который всем хорошо знаком.

© Depositphotos / Slavica Stajic sl
© Depositphotos / Jeanette Dietl

Ароматическое масло из лаванды делают и в Крыму. Годится в качестве духов, можно добавлять несколько капель в ванну. Запах успокаивает и помогает бороться с бессонницей.

Масло лаванды
5 из 10

Ароматическое масло из лаванды делают и в Крыму. Годится в качестве духов, можно добавлять несколько капель в ванну. Запах успокаивает и помогает бороться с бессонницей.

© Depositphotos / Jeanette Dietl
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас в основном — хаотично. Туристы говорят, что, хотя в Провансе плантации выглядят более ухоженными, слишком широкие междурядья портят впечатление. А российские лавандовые поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

Девочка с лентой на лавандовом поле в Крыму
6 из 10

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас в основном — хаотично. Туристы говорят, что, хотя в Провансе плантации выглядят более ухоженными, слишком широкие междурядья портят впечатление. А российские лавандовые поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Depositphotos / margo_black

Если хотите сфотографироваться, учтите, что на закате на полях более людно. Однако Наталья Паленичка отмечает, что на плантации в Тургеневке места хватит всем. Профессиональная часовая фотосессия стоит примерно восемь тысяч рублей без учета трансфера.

"Лаванда прекрасна в любое время суток. Если вам не нравится жара, можно приехать вечером или даже ночью", — добавляет Наталья.

Девушка в поле с лавандой
7 из 10

Если хотите сфотографироваться, учтите, что на закате на полях более людно. Однако Наталья Паленичка отмечает, что на плантации в Тургеневке места хватит всем. Профессиональная часовая фотосессия стоит примерно восемь тысяч рублей без учета трансфера.

"Лаванда прекрасна в любое время суток. Если вам не нравится жара, можно приехать вечером или даже ночью", — добавляет Наталья.

© Depositphotos / margo_black
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Экскурсии на лавандовые поля не организуют, туда надо добираться самостоятельно. Не всегда крымские фермеры рады гостям, во время сельхозработ въезд закрывают. В таком случае полюбоваться сиреневым морем получится лишь на расстоянии.

Цветение лаванды в Крыму
8 из 10

Экскурсии на лавандовые поля не организуют, туда надо добираться самостоятельно. Не всегда крымские фермеры рады гостям, во время сельхозработ въезд закрывают. В таком случае полюбоваться сиреневым морем получится лишь на расстоянии.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Наталья Паленичка говорит, что в этом году лавандовое поле в Тургеневке расцвело особенно ярко. Гостей с каждым годом все больше.

"Владелец поля очень просит туристов бережно относиться к лаванде: не вытаптывать и не рвать цветы. Букетики можно приобрести на месте", — уточняет Наталья.

Девушка фотографирует на лавандовом поле в Крыму
9 из 10

Наталья Паленичка говорит, что в этом году лавандовое поле в Тургеневке расцвело особенно ярко. Гостей с каждым годом все больше.

"Владелец поля очень просит туристов бережно относиться к лаванде: не вытаптывать и не рвать цветы. Букетики можно приобрести на месте", — уточняет Наталья.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Olyina

Помимо эфирного масла и гигиенических средств, отличный сувенир из Тургеневки — лавандовый мед. Его добавляют в чай или десерты, что не только вкусно и полезно, но и позволит вспоминать о бескрайних фиолетовых просторах и ярких летних впечатлениях.

Лавандовый мед
10 из 10

Помимо эфирного масла и гигиенических средств, отличный сувенир из Тургеневки — лавандовый мед. Его добавляют в чай или десерты, что не только вкусно и полезно, но и позволит вспоминать о бескрайних фиолетовых просторах и ярких летних впечатлениях.

© Depositphotos / Olyina
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