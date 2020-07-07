Крымский Прованс. Что важно знать перед поездкой на лавандовые поля

Большинство лавандовых полей Крыма сосредоточено в Бахчисарайском районе, близ поселков Кудрино, Тарасовка и Шелковичное. Есть и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.
Самая большая (120 гектаров) не только на полуострове, но и в Европе плантация находится в селе Тургеневка. Ей около 25 лет, площадь — 120 гектаров.
Большинство лавандовых полей Крыма сосредоточено в Бахчисарайском районе, близ поселков Кудрино, Тарасовка и Шелковичное. Есть и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.
Самая большая (120 гектаров) не только на полуострове, но и в Европе плантация находится в селе Тургеневка. Ей около 25 лет, площадь — 120 гектаров.
Начинается цветение еще в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца — в это время поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового. И так до июля.
"Потом лаванда начинает усыхать, сереет. Вообще, ее выращивают для сырья, поэтому после собирают комбайнами", — рассказывает местная жительница, профессиональный фотограф Наталья Паленичка.
Начинается цветение еще в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца — в это время поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового. И так до июля.
"Потом лаванда начинает усыхать, сереет. Вообще, ее выращивают для сырья, поэтому после собирают комбайнами", — рассказывает местная жительница, профессиональный фотограф Наталья Паленичка.
В Крыму есть разные сорта лаванды: "рекорд", "волна-85", "кишиневская-21" и "крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине и даже пищевом производстве.
В Крыму есть разные сорта лаванды: "рекорд", "волна-85", "кишиневская-21" и "крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине и даже пищевом производстве.
С IX века это растение использовали для изготовления антисептических средств, а также препаратов против вредных насекомых. У лаванды сильный характерный аромат, который всем хорошо знаком.
С IX века это растение использовали для изготовления антисептических средств, а также препаратов против вредных насекомых. У лаванды сильный характерный аромат, который всем хорошо знаком.
Ароматическое масло из лаванды делают и в Крыму. Годится в качестве духов, можно добавлять несколько капель в ванну. Запах успокаивает и помогает бороться с бессонницей.
Ароматическое масло из лаванды делают и в Крыму. Годится в качестве духов, можно добавлять несколько капель в ванну. Запах успокаивает и помогает бороться с бессонницей.
Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас в основном — хаотично. Туристы говорят, что, хотя в Провансе плантации выглядят более ухоженными, слишком широкие междурядья портят впечатление. А российские лавандовые поля растекаются по просторам фиолетовым морем.
Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас в основном — хаотично. Туристы говорят, что, хотя в Провансе плантации выглядят более ухоженными, слишком широкие междурядья портят впечатление. А российские лавандовые поля растекаются по просторам фиолетовым морем.
Если хотите сфотографироваться, учтите, что на закате на полях более людно. Однако Наталья Паленичка отмечает, что на плантации в Тургеневке места хватит всем. Профессиональная часовая фотосессия стоит примерно восемь тысяч рублей без учета трансфера.
"Лаванда прекрасна в любое время суток. Если вам не нравится жара, можно приехать вечером или даже ночью", — добавляет Наталья.
Если хотите сфотографироваться, учтите, что на закате на полях более людно. Однако Наталья Паленичка отмечает, что на плантации в Тургеневке места хватит всем. Профессиональная часовая фотосессия стоит примерно восемь тысяч рублей без учета трансфера.
"Лаванда прекрасна в любое время суток. Если вам не нравится жара, можно приехать вечером или даже ночью", — добавляет Наталья.
Экскурсии на лавандовые поля не организуют, туда надо добираться самостоятельно. Не всегда крымские фермеры рады гостям, во время сельхозработ въезд закрывают. В таком случае полюбоваться сиреневым морем получится лишь на расстоянии.
Экскурсии на лавандовые поля не организуют, туда надо добираться самостоятельно. Не всегда крымские фермеры рады гостям, во время сельхозработ въезд закрывают. В таком случае полюбоваться сиреневым морем получится лишь на расстоянии.
Наталья Паленичка говорит, что в этом году лавандовое поле в Тургеневке расцвело особенно ярко. Гостей с каждым годом все больше.
"Владелец поля очень просит туристов бережно относиться к лаванде: не вытаптывать и не рвать цветы. Букетики можно приобрести на месте", — уточняет Наталья.
Наталья Паленичка говорит, что в этом году лавандовое поле в Тургеневке расцвело особенно ярко. Гостей с каждым годом все больше.
"Владелец поля очень просит туристов бережно относиться к лаванде: не вытаптывать и не рвать цветы. Букетики можно приобрести на месте", — уточняет Наталья.
Помимо эфирного масла и гигиенических средств, отличный сувенир из Тургеневки — лавандовый мед. Его добавляют в чай или десерты, что не только вкусно и полезно, но и позволит вспоминать о бескрайних фиолетовых просторах и ярких летних впечатлениях.
Помимо эфирного масла и гигиенических средств, отличный сувенир из Тургеневки — лавандовый мед. Его добавляют в чай или десерты, что не только вкусно и полезно, но и позволит вспоминать о бескрайних фиолетовых просторах и ярких летних впечатлениях.