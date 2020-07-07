Крымский Прованс. Что важно знать перед поездкой на лавандовые поля

Большинство лавандовых полей Крыма сосредоточено в Бахчисарайском районе, близ поселков Кудрино, Тарасовка и Шелковичное. Есть и под Симферополем, Севастополем, в Белогорском районе и возле мыса Тарханкут.

Самая большая (120 гектаров) не только на полуострове, но и в Европе плантация находится в селе Тургеневка. Ей около 25 лет, площадь — 120 гектаров.