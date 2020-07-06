Врачам, боровшимся с COVID-19, предложили пройти реабилитацию в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Российские врачи, боровшиеся с COVID-19, смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане на берегу Каспийского моря, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Дагестанский научно-оздоровительный комплекс "Журавли" примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией. Центр планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков", - говорится в релизе.
По данным регионального правительства, до начала сентября на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 человек. Проект охватит все категории медицинских сотрудников, которые имели отношение к процессу лечения и ухода за больными коронавирусом.
"Акция проводится при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ имени Ломоносова и кафедры прикладной механики и управления МГУ под руководством заслуженного профессора университета Владимира Александрова", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.