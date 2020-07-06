Врачам, боровшимся с COVID-19, предложили пройти реабилитацию в Дагестане

"Дагестанский научно-оздоровительный комплекс "Журавли" примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией. Центр планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков", - говорится в релизе.

По данным регионального правительства, до начала сентября на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 человек. Проект охватит все категории медицинских сотрудников, которые имели отношение к процессу лечения и ухода за больными коронавирусом.