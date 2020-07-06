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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573980502.html
В Казахстане за неделю 76 человек умерли от коронавируса
В Казахстане зарегистрированы 76 смертей от коронавируса с 30 июня по 6 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 264, сообщило министерство... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, казахстан, в мире

В Казахстане за неделю 76 человек умерли от коронавируса

22:08 06.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. В Казахстане зарегистрированы 76 смертей от коронавируса с 30 июня по 6 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 264, сообщило министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 29 июня, в Казахстане было зафиксировано 188 смертей от коронавирусной инфекции. Тогда же руководство минздрава сообщило о переходе на еженедельную публикацию сведений о летальных исходах от COVID-19.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 21:38Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
"В Казахстане с 30 июня по 6 июля 2020 года зарегистрированы 76 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 264 случая с летальным исходом", - говорится в сообщении минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 16,1 тысячи пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКазахстанВ мире
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