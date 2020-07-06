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Сенатор призвал ввести санкции против британских должностных лиц
Россия должна ответить на новые антироссийские санкции Лондона и включить в свой санкционный список высшие должностные лица Великобритании, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:58
россия
олег морозов
совет федерации рф
великобритания
лондон
в мире
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А-ха-ха!!1 Должностные лица Великобритании так испугались.)))))))))
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россия
великобритания
лондон
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег морозов, совет федерации рф, великобритания, лондон, в мире

Сенатор призвал ввести санкции против британских должностных лиц

21:58 06.07.2020
1136
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия должна ответить на новые антироссийские санкции Лондона и включить в свой санкционный список высшие должностные лица Великобритании, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
В понедельник Британия опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека. В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также 20 жителей Саудовской Аравии, которых подозревает в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. В списке также два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийства и использовании труда заключенных. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, власти страны заморозят любые их активы, если таковые обнаружатся в Соединенном Королевстве.
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"Так называемые нарушения прав человека - это политическая дубина, которую применяют в зависимости от политической коньюнкьуры. Очевидно, что дело Магнитского из этого списка, тем более, что оно возникло совсем не вчера. Поэтому на политические акции и ответ должен быть таким же. Высокие должностные лица Великобритании должны попасть в наш санкционный список", - заявил Морозов.
Что касается включённых в санкционный список граждан Саудовской Аравии, то они, убеждён сенатор, пошли "в виде гарнира". "Можно есть, а можно и отказаться. То есть её добавили персонально для нас, чтобы соблюсти внешние приличия", - сказал он.
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РоссияОлег МорозовСовет Федерации РФВеликобританияЛондонВ мире
Популярные комментарии
А-ха-ха!!1 Должностные лица Великобритании так испугались.)))))))))
6 июля, 22:28
SuperResed .
200108
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