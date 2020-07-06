Сенатор призвал ввести санкции против британских должностных лиц

Что касается включённых в санкционный список граждан Саудовской Аравии, то они, убеждён сенатор, пошли "в виде гарнира". "Можно есть, а можно и отказаться. То есть её добавили персонально для нас, чтобы соблюсти внешние приличия", - сказал он.