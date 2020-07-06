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Религия и мировоззрение
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Госдума подготовила обращение к турецким коллегам по собору Святой Софии
Государственная дума во вторник может принять проект обращения к Великому Нацсобранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T21:24
религия и мировоззрение
будущее собора святой софии
россия
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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будущее собора святой софии, россия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, турция, стамбул, в мире

Госдума подготовила обращение к турецким коллегам по собору Святой Софии

21:21 06.07.2020 (обновлено: 21:24 06.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Nserrano / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 4.0 / Nserrano /
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник может принять проект обращения к Великому Нацсобранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
"Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия", - говорится в проекте обращения.
В обращении депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые особенно важны для народов двух стран "в сложное время нарастающих геополитических и других противоречий, осложненных пандемией COVID-19". Депутаты также высказывают уверенность в том, что необходимо предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.
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"Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным традициям наших предков", - также говорится в обращении.
Отмечается, что миллионы верующих в мире сегодня прославляют Святую Софию. Храм, воздвигнутый в VI веке, является великой христианской святыней, подчеркивается в документе.
Обращение планируется также направить президенту РФ Владимиру Путину, в правительство России и Совет Федерации.
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Религия и мировоззрениеБудущее собора Святой СофииРоссияНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФТурцияСтамбулВ мире
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