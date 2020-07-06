Госдума подготовила обращение к турецким коллегам по собору Святой Софии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник может принять проект обращения к Великому Нацсобранию Государственная дума во вторник может принять проект обращения к Великому Нацсобранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле , следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.

"Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия", - говорится в проекте обращения.

В обращении депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые особенно важны для народов двух стран "в сложное время нарастающих геополитических и других противоречий, осложненных пандемией COVID-19". Депутаты также высказывают уверенность в том, что необходимо предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.

"Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным традициям наших предков", - также говорится в обращении.