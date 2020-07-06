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Алиев заявил об отсутствии переговорного процесса по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, видеоконференции глав МИД... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:59
зограб мнацаканян
эльмар мамедъяров
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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нагорно-карабахская республика
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
зограб мнацаканян, эльмар мамедъяров, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил об отсутствии переговорного процесса по Карабаху

20:59 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, видеоконференции глав МИД не имеют значимости.
Последняя видеоконференция глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоялась 30 июня.
"Сегодня фактически переговорный процесс не ведется. Видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении не имеют значения. Это только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Быть в действии не означает быть действенным", - заявил Алиев в интервью ряду местных телеканалов.
Президент Азербайджана подчеркнул, что хочет вести предметные переговоры. "Да, в этом случае мы будем участвовать в переговорах. В противном случае, необходимости в переговорах нет. Мы ждем этого от минской группы и твердо стоим на нашей позиции, справедливость на нашей стороне", - заключил Алиев.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Зограб МнацаканянЭльмар МамедъяровИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
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