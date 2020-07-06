Алиев заявил об отсутствии переговорного процесса по Карабаху

"Сегодня фактически переговорный процесс не ведется. Видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении не имеют значения. Это только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Быть в действии не означает быть действенным", - заявил Алиев в интервью ряду местных телеканалов.