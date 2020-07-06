В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 52, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5148 случаев коронавируса. К 5 июля скончались 50 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1940 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий… Мужчина 1975 года рождения. Сопутствующие: нет. Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что врачи в понедельник выписали 29 пациентов после лечения от коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 4957.
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