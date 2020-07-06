В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19

"Ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Мужчина 1940 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий… Мужчина 1975 года рождения. Сопутствующие: нет. Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.