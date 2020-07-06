Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военный эксперт Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.

Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой". По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.

"Львовская база и другие будут полностью уничтожены", — уточнил он.

Специалист напомнил, что Украина имела огромный военный потенциал на момент распада СССР

"Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период", — рассказал он в беседе с газетой " Вечерняя Москва ".

При этом эксперт подчеркнул, что в последние годы развитием украинской армии занялись США НАТО . Они провели серьезную переподготовку ВСУ.

"Это уже не та армия, которая была в 2014 году. Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону", — пояснил Кнутов.

Он уточнил, что все это — часть американской стратегии "троянского коня" в отношении России, а воинственные заявления Киева отражают антироссийские настроения НАТО.

Он добавил, что под видом оборонительного вооружения Украине поставляют наступательное, а советское оружие выводится из эксплуатации.

"Оружие предоставляется не только ВСУ, но и нацистским отрядам, призванным зачищать Донбасс и Крым", — добавил эксперт.

Он рассказал, что на украинских полигонах постоянно отрабатываются наступательные действия, а по своей мощи ВСУ сравнимы с греческой армией. Кроме того, с местными военными постоянно работают американские, а в последнее время и британские советники. Кнутов считает, что в последние годы украинская армия стала подконтрольна НАТО.

Эксперт также оценил заявление Неижпапы о важности ракет "Нептун" для украинской армии. Кнутов подчеркнул, что это штучные экземпляры.

"Я смотрел видео применения "Нептуна" по кораблю и могу сказать, что у него нет тех характеристик, о которых заявляют. Такую ракету мы своими системами ПВО в состоянии уничтожить", — рассказал он.