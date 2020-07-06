https://ria.ru/20200706/1573976305.html
Заседание комиссии по Договору по открытому небу пройдет в Вене
На следующей неделе в Вене пройдёт заседание консультативной комиссии по Договору по открытому небу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:48
2020-07-06T19:48
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
сергей рябков
вена
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
На следующей неделе в Вене
пройдёт заседание консультативной комиссии по Договору по открытому небу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США
покинуть договор.
"На следующей неделе будет заседание консультативной комиссии открытого неба в Вене. Делегации проведут следующий, что называется, прогон. Есть график неформальных консультаций", - сказал Рябков.
Кроме того, замминистра сообщил, что 7-9 октября будет Обзорная конференция по договору.
"Исходя из того, что мы сегодня услышали, я не думаю, что мы будем быстро двигаться к тому или иному решению. И я не думаю, что по итогам сегодняшнего мероприятия повысились шансы на то, что США пересмотрят своё уже объявленное решение выйти из договора", - добавил он.