Заседание комиссии по Договору по открытому небу пройдет в Вене

"Исходя из того, что мы сегодня услышали, я не думаю, что мы будем быстро двигаться к тому или иному решению. И я не думаю, что по итогам сегодняшнего мероприятия повысились шансы на то, что США пересмотрят своё уже объявленное решение выйти из договора", - добавил он.