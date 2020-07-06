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Заседание комиссии по Договору по открытому небу пройдет в Вене
На следующей неделе в Вене пройдёт заседание консультативной комиссии по Договору по открытому небу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:48
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Заседание комиссии по Договору по открытому небу пройдет в Вене

19:48 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На следующей неделе в Вене пройдёт заседание консультативной комиссии по Договору по открытому небу, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.
"На следующей неделе будет заседание консультативной комиссии открытого неба в Вене. Делегации проведут следующий, что называется, прогон. Есть график неформальных консультаций", - сказал Рябков.
Кроме того, замминистра сообщил, что 7-9 октября будет Обзорная конференция по договору.
"Исходя из того, что мы сегодня услышали, я не думаю, что мы будем быстро двигаться к тому или иному решению. И я не думаю, что по итогам сегодняшнего мероприятия повысились шансы на то, что США пересмотрят своё уже объявленное решение выйти из договора", - добавил он.
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуСергей РябковВенаСШАВ мире
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