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Рябков призвал к равноправному диалогу о Договоре по открытому небу
Ряд стран пытались на конференции по Договору по открытому небу возложить на Россию ответственность за выход США из договора, это неконструктивная позиция,... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:41
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
вашингтон (город)
сша
в мире
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Рябков призвал к равноправному диалогу о Договоре по открытому небу

19:41 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ряд стран пытались на конференции по Договору по открытому небу возложить на Россию ответственность за выход США из договора, это неконструктивная позиция, диалог по договору может быть только равноправным и взаимоуважительным, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.
"Большинство выражало сожаление в связи с решением США, но вместе с тем и понимание мотивов, которыми Вашингтон руководствовался, и пытались повернуть всю ситуацию в нашу сторону", - сказал Рябков, назвав такой подход западных стран непродуктивным.
"Мы от диалога не отказываемся, но он может быть только равноправным и взаимоуважительным - без навязывания точек зрения", - добавил замминистра.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВашингтон (город)СШАВ мире
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