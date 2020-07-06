https://ria.ru/20200706/1573975317.html
Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Москва не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:27
2020-07-06T19:27
сергей рябков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва
не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона
о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому небу, если Россия выполнит требования США
, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
В понедельник прошла онлайн-конференция стран-участниц договора, которая была созвана после решения США выйти из договора.
Рябков отметил, что российская сторона на конференции представила свои оценки происходящего вокруг договора, включая, прежде всего, последствия, с которыми сопряжён выход из него США, а также причины такого шага.
"Коль скоро многие участники говорили о том, что давайте разберёмся в причинах, и выдвигали, в том числе, нам претензии, мы в порядке права на ответ просто не могли не прокомментировать. Мы сделали развёрнутые презентации, досконально обозначили все наши подходы и объяснили, почему в условиях отсутствия доверия к США американские рассуждения о том, что если Россия сделает то-то и то-то, то тогда США могут рассмотреть вариант возвращения в договор, - почему нас это не убеждает", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что "сам по себе жанр выдвижения подобных ультиматумов неприемлем". "Но даже если абстрагироваться от жанра, то совершенно понятно, что в нынешних условиях, когда американцы один за другим демонтируют разного рода договоры и соглашения, нет никаких оснований доверять их сигналам, тем более настолько расплывчатым", - сказал замминистра.