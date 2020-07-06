Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому небу, если Россия выполнит требования США , заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

В понедельник прошла онлайн-конференция стран-участниц договора, которая была созвана после решения США выйти из договора.

Рябков отметил, что российская сторона на конференции представила свои оценки происходящего вокруг договора, включая, прежде всего, последствия, с которыми сопряжён выход из него США, а также причины такого шага.

"Коль скоро многие участники говорили о том, что давайте разберёмся в причинах, и выдвигали, в том числе, нам претензии, мы в порядке права на ответ просто не могли не прокомментировать. Мы сделали развёрнутые презентации, досконально обозначили все наши подходы и объяснили, почему в условиях отсутствия доверия к США американские рассуждения о том, что если Россия сделает то-то и то-то, то тогда США могут рассмотреть вариант возвращения в договор, - почему нас это не убеждает", - сказал Рябков.