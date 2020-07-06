Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573975317.html
Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Москва не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:27
сергей рябков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
https://ria.ru/20200706/1573974113.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_261:0:2992:2048_1400x0_80_0_0_9e217428ccd81a3f10c6cdb15c048b12.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_c70ff43dfa5a9796e2d30df8cbe32105.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Рябков оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу

19:27 06.07.2020
147
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва не видит оснований доверять гипотетическим рассуждениям Вашингтона о том, что Штаты могут пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытому небу, если Россия выполнит требования США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В понедельник прошла онлайн-конференция стран-участниц договора, которая была созвана после решения США выйти из договора.
Рябков отметил, что российская сторона на конференции представила свои оценки происходящего вокруг договора, включая, прежде всего, последствия, с которыми сопряжён выход из него США, а также причины такого шага.
"Коль скоро многие участники говорили о том, что давайте разберёмся в причинах, и выдвигали, в том числе, нам претензии, мы в порядке права на ответ просто не могли не прокомментировать. Мы сделали развёрнутые презентации, досконально обозначили все наши подходы и объяснили, почему в условиях отсутствия доверия к США американские рассуждения о том, что если Россия сделает то-то и то-то, то тогда США могут рассмотреть вариант возвращения в договор, - почему нас это не убеждает", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что "сам по себе жанр выдвижения подобных ультиматумов неприемлем". "Но даже если абстрагироваться от жанра, то совершенно понятно, что в нынешних условиях, когда американцы один за другим демонтируют разного рода договоры и соглашения, нет никаких оснований доверять их сигналам, тем более настолько расплывчатым", - сказал замминистра.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Вчера, 19:07
В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу
800000
Обсудить 0
Сергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков призвал к равноправному диалогу о Договоре по открытому небу
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде прокомментировали новые санкции Великобритании против России
Строительство газопровода Северный поток-2
Газовая отрасль Германии оценила решение Дании по "Северному потоку – 2"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков призвал искать пути урегулирования по Договору по открытому небу
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ считают, что приговор Прокопьевой создает опасный прецедент
Бензовоз
В Колумбии при взрыве бензовоза погибли семь человек
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Несколько пассажиров круизного лайнера в Финляндии заболели COVID-19
Машина скорой помощи
В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России возмутили новые британские санкции
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
Машины скорой помощи в Греции
В Греции резко выросло количество туристов с COVID-19
Сотрудник полиции
Житель Ростовской области ранил двух полицейских лопатой
Сергей Рябков
Заседание комиссии по Договору по открытому небу пройдет в Вене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния