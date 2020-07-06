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Сенатор прокомментировал новые британские санкции против россиян
Россия примет ответные меры на британский "список Магнитского", конкретные параметры определят профильные ведомства, заявил РИА Новости в понедельник член... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:52
алексей кондратьев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
россия
совет федерации рф
великобритания
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей кондратьев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, россия, совет федерации рф, великобритания, в мире

Сенатор прокомментировал новые британские санкции против россиян

18:41 06.07.2020 (обновлено: 18:52 06.07.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия примет ответные меры на британский "список Магнитского", конкретные параметры определят профильные ведомства, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ.
"Россия примет ответные меры на представленный Великобританией "список Магнитского". Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами", - сказал Кондратьев.
Он напомнил, что принцип симметричного, зеркального ответа заложен в российском законодательстве, но именно профильные ведомства определят те или иные шаги, которые следует принять России.
Кондратьев также подчеркнул, что составление подобного списка - "это проявление враждебности по отношению к России, подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Вчера, 18:47
Слуцкий прокомментировал новые санкции Британии против россиян
17400002
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Алексей КондратьевСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваРоссияСовет Федерации РФВеликобританияВ мире
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