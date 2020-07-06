Сенатор прокомментировал новые британские санкции против россиян

"Россия примет ответные меры на представленный Великобританией "список Магнитского". Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами", - сказал Кондратьев.

Он напомнил, что принцип симметричного, зеркального ответа заложен в российском законодательстве, но именно профильные ведомства определят те или иные шаги, которые следует принять России.