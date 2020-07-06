Сенатор прокомментировал новые британские санкции против россиян

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия примет ответные меры на британский "список Магнитского", конкретные параметры определят профильные ведомства, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов РФ.
"Россия примет ответные меры на представленный Великобританией "список Магнитского". Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами", - сказал Кондратьев.
Он напомнил, что принцип симметричного, зеркального ответа заложен в российском законодательстве, но именно профильные ведомства определят те или иные шаги, которые следует принять России.
Кондратьев также подчеркнул, что составление подобного списка - "это проявление враждебности по отношению к России, подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона".