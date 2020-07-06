Российские врачи прибыли в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Группа российских врачей в понедельник прибыла в Нур-Султан для оказания помощи своим казахстанским коллегам в борьбе с Группа российских врачей в понедельник прибыла в Нур-Султан для оказания помощи своим казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией , сообщила пресс-служба МИД республики.

Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что премьер республики Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным . По данным пресс-службы, российская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направить в республику специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

"В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля текущего года в город Нур-Султан прибыла группа врачей министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Согласно сообщению, в группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений. "Российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - уточнили в пресс-релизе.

МИД Казахстана выразил признательность правительству и дружественному народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, отмечается в сообщении.

Ранее минздрав Подмосковья сообщил РИА Новости, что на помощь специалистам из Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей региона. В свою очередь, пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что в Казахстан отправилась бригада из 22 столичных медиков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 15,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 232 летальных случая.