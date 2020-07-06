Акции "Норникеля" отреагировали падением на оценки экологического ущерба

Акции "Норникеля" к 18.09 мск падали на 3,2%, хотя перед выходом новости бумаги компании прибавляли 1,2%. Ранее в понедельник акции компании проваливались в моменте на 4,4%, до 18160 рублей – к минимумам с марта, реагируя на оценки ущерба.