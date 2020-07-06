https://ria.ru/20200706/1573972017.html
Первым постом Наталии Орейро в Instagram стало видео с русскими титрами
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, получившая всемирную известность после участия сериала "Дикий ангел", завела страницу в соцсети Instagram, чем... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:26
2020-07-06T20:27
новости культуры
шоу-бизнес
наталия орейро
буэнос-айрес (город)
культура
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153344/90/1533449086_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_400752d394ce3e647cfd4fd02957fc8b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, наталия орейро, буэнос-айрес (город)
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, получившая всемирную известность после участия сериала "Дикий ангел", завела страницу в соцсети Instagram, чем обрадовала многих пользователей из России.
Первой публикацией стало приветственное видео, к которому певица добавила субтитры на русском языке.
"Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: "Что же я еще могу сделать во время этого карантина?". А, может, мне сделать инстаграм. Я сделаю инстаграм", – рассказывает Орейро и параллельно пылесосит.
Ролик уже набрал более 200 тысяч просмотров, а на страницу певицы подписалось более 135 тысяч пользователей, в том числе и из России.
"Вот так новость. Мы очень рады", – написала @real_katya_v2.
"Я очень рада, что вы здесь", – прокомментировала @annetkazakharova.
"Привет. Спасибо за сюрприз", – присоединилась к обсуждению @elena_nekhorosheva1.
"Ура! Давно пора", – считает @buselena.
Наталия Орейро не раз признавалась в любви России. Так, в марте прошлого года во время беседы с журналистами она рассказала
, что чувствует себя почти русской. В этом году представитель латиноамериканской исполнительницы подтвердила
, что Орейро "обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства".