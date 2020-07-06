Первым постом Наталии Орейро в Instagram стало видео с русскими титрами

"Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: "Что же я еще могу сделать во время этого карантина?". А, может, мне сделать инстаграм. Я сделаю инстаграм", – рассказывает Орейро и параллельно пылесосит.