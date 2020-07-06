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https://ria.ru/20200706/1573972017.html
Первым постом Наталии Орейро в Instagram стало видео с русскими титрами
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, получившая всемирную известность после участия сериала "Дикий ангел", завела страницу в соцсети Instagram, чем... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T20:27
новости культуры
шоу-бизнес
наталия орейро
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культура
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости культуры, шоу-бизнес, наталия орейро, буэнос-айрес (город)

Первым постом Наталии Орейро в Instagram стало видео с русскими титрами

20:26 06.07.2020 (обновлено: 20:27 06.07.2020)
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкНаталия Орейро
Наталия Орейро
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, получившая всемирную известность после участия сериала "Дикий ангел", завела страницу в соцсети Instagram, чем обрадовала многих пользователей из России.
Первой публикацией стало приветственное видео, к которому певица добавила субтитры на русском языке.

"Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И спрашиваю себя: "Что же я еще могу сделать во время этого карантина?". А, может, мне сделать инстаграм. Я сделаю инстаграм", – рассказывает Орейро и параллельно пылесосит.

Ролик уже набрал более 200 тысяч просмотров, а на страницу певицы подписалось более 135 тысяч пользователей, в том числе и из России.
"Вот так новость. Мы очень рады", – написала @real_katya_v2.
"Я очень рада, что вы здесь", – прокомментировала @annetkazakharova.
"Привет. Спасибо за сюрприз", – присоединилась к обсуждению @elena_nekhorosheva1.
"Ура! Давно пора", – считает @buselena.
Наталия Орейро не раз признавалась в любви России. Так, в марте прошлого года во время беседы с журналистами она рассказала, что чувствует себя почти русской. В этом году представитель латиноамериканской исполнительницы подтвердила, что Орейро "обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства".
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КультураНовости культурыШоу-бизнесНаталия ОрейроБуэнос-Айрес (город)
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