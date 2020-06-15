Российские власти рассматривают просьбу Орейро о получении гражданства

"Действительно, известная латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. Заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление", - сообщили в дипмиссии.

"В настоящее время вопрос находится на рассмотрении, сроки которого прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации", - добавили в посольстве.