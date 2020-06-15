Российские власти рассматривают просьбу Орейро о получении гражданства

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Вопрос о предоставлении гражданства РФ актрисе и певице Наталии Орейро находится на рассмотрении российских властей, сроки рассмотрения прогнозировать пока сложно, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в посольстве России в Аргентине.
Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила РИА Новости, что Орейро попросила гражданство России.
"Действительно, известная латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. Заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление", - сообщили в дипмиссии.
"В настоящее время вопрос находится на рассмотрении, сроки которого прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации", - добавили в посольстве.
25 ноября 2018, 02:33Культура"Я люблю тебя, Россия": Наталия Орейро сняла клип в Балашихе