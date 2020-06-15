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Российские власти рассматривают просьбу Орейро о получении гражданства
2020-06-15T20:45
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
наталия орейро
в мире
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, наталия орейро, в мире

Российские власти рассматривают просьбу Орейро о получении гражданства

18:05 15.06.2020 (обновлено: 20:45 15.06.2020)
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкНаталия Орейро
Наталия Орейро
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Наталия Орейро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Вопрос о предоставлении гражданства РФ актрисе и певице Наталии Орейро находится на рассмотрении российских властей, сроки рассмотрения прогнозировать пока сложно, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в посольстве России в Аргентине.
Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила РИА Новости, что Орейро попросила гражданство России.
"Действительно, известная латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. Заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление", - сообщили в дипмиссии.
"В настоящее время вопрос находится на рассмотрении, сроки которого прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации", - добавили в посольстве.
Я люблю тебя, Россия: Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
25 ноября 2018, 02:33Культура
"Я люблю тебя, Россия": Наталия Орейро сняла клип в Балашихе
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНаталия ОрейроВ мире
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