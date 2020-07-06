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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200706/1573971610.html
ГП заблокировала сайты, рассылавшие фейки о минировании школ
Генпрокуратура РФ инициировала блокировку сайтов, с которых шла рассылка фейковой информации о "минировании" образовательных учреждений в ходе подготовки и... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:28
голосование по поправкам в конституцию
александр малькевич
госдума рф
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1400x0_80_0_0_d69de239bae255156a12cffc4652bf01.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр малькевич, госдума рф, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, общество

ГП заблокировала сайты, рассылавшие фейки о минировании школ

18:28 06.07.2020
196
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Генпрокуратура РФ инициировала блокировку сайтов, с которых шла рассылка фейковой информации о "минировании" образовательных учреждений в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам к конституции, сообщил на заседании в Совфеде замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
"В рамках подготовки и проведения общероссийского голосования… по нашему требованию ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в целях организации несогласованных массовых протестных акций. Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом, пытались сорвать работу тех избирательных участков, где проходило голосование", - сказал Жафяров.
Кроме того, по его словам, установлены украинские интернет-ресурсы, которые распространяли ложные сведения об аварии на атомной станции под Санкт-Петербургом, что также должно было создать "некие панические настроения".
Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщал журналистам, что Общественная палата РФ передала комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне суммарно 113 листов с фактами фейковых публикаций о голосовании по поправкам в конституцию.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин
Вчера, 18:05Голосование по поправкам в Конституцию
В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с фейками о голосовании по поправкам
1901010
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МалькевичГосдума РФГенеральная прокуратура РФСанкт-ПетербургОбщество
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