ГП заблокировала сайты, рассылавшие фейки о минировании школ

"В рамках подготовки и проведения общероссийского голосования… по нашему требованию ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в целях организации несогласованных массовых протестных акций. Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом, пытались сорвать работу тех избирательных участков, где проходило голосование", - сказал Жафяров.