ГП заблокировала сайты, рассылавшие фейки о минировании школ

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Генпрокуратура РФ инициировала блокировку сайтов, с которых шла рассылка фейковой информации о "минировании" образовательных учреждений в ходе подготовки и проведения голосования по поправкам к конституции, сообщил на заседании в Совфеде замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
"В рамках подготовки и проведения общероссийского голосования… по нашему требованию ограничен доступ к интернет-сайтам, созданным в целях организации несогласованных массовых протестных акций. Приняты меры по ограничению доступа к иностранному интернет-сервису, с помощью которого распространялись фейковые сообщения анонимные о минировании общеобразовательных учреждений. Таким образом, пытались сорвать работу тех избирательных участков, где проходило голосование", - сказал Жафяров.
Кроме того, по его словам, установлены украинские интернет-ресурсы, которые распространяли ложные сведения об аварии на атомной станции под Санкт-Петербургом, что также должно было создать "некие панические настроения".
Ранее первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщал журналистам, что Общественная палата РФ передала комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне суммарно 113 листов с фактами фейковых публикаций о голосовании по поправкам в конституцию.